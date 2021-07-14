競賽片《法蘭西諸事週報》首映 觀衆鼓掌9分鐘 60歲狄達拖25歲添密菲踏紅氈搶鏡

【明報專訊】《布達佩斯大酒店》鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson）的競賽片《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）前晚在康城影展舉行首映禮，獲全場起立鼓掌9分鐘，美媒指是自上周二開幕禮後，現場觀衆反應最好的競賽片。現年60歲的主角狄達絲雲頓（Tilda Swinton）和25歲添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）在紅地氈手牽手，後者更不時挨在狄達肩膊，在戲院內又玩整蠱遊戲，把片中星光熠熠的陣容也給比下去。

韋斯安德遜的作品除了怪異、幽默又有獨特的美術設計外，星光熠熠也是其特色，競賽片《法蘭西諸事週報》前晚在康城就行舉行首映禮，約一半演出陣容到場協助宣傳，當中除了《奇異博士》狄達絲雲頓和《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米外，還有《迷失東京》標梅利（Bill Murray）、《鋼琴戰曲》金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）、《毒網》班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）、《潛水鐘與蝴蝶》法國男星馬修亞瑪希（​Mathieu Amalric）及《非常索凸務2》奧雲韋遜（Owen Wilson）等。其餘演員像3屆金像影后法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）、《希魔撞正殺人狂》基斯杜夫華斯（Christoph Waltz）、《搏擊會》男星愛德華諾頓（Edward Norton）、《使女的故事》視后伊莉莎伯摩斯（Elisabeth Moss），以及《小婦人》莎愛絲露娜（Saoirse Ronan），則因工作或其他原因未能到場。至於主角之一的《接近無限溫暖的藍》女星蕾雅絲端（Lea Seydoux），由於上周確診新冠病毒，正在巴黎隔離中，亦被迫缺席首映禮。

劇組搭大巴到場 交通警開路

據美媒《Variety》報道，去年因疫情而停辦的康城影展，隨着《法蘭西諸事週報》首映，當地重現疫前的熱鬧景况。《法》片劇組放棄一般人用的黑色房車，台前幕後乘搭大型金色巴士到場，而且有法國交通警員開路。接近劇院的馬路封鎖，劇組甫下車即引來現場粉絲尖叫，要求合照及簽名的聲音此起彼落。共有5齣新片在康城影展放映的狄達絲雲頓，和添密菲沙洛米雖然年齡相差35歲，但兩人手牽手踏紅氈，添密菲更像撒嬌似的挨在狄達肩膊。入場後這一老一少更玩起整蠱遊戲，狄達把貼在座位寫有她名字的紙張，貼在添密菲背脊，之後再要他轉身讓大家拍照，場面搞笑。

向新聞工作者致敬 導演婉拒訪問

《法蘭西諸事週報》被喻為「獻給新聞工作者的情書」，導演韋斯安德遜特別向20世紀的傳媒人致敬，但不是《焦點追擊》或《驚天大陰謀》一類的寫實作品。韋斯把片中背景設定在20世紀，講述在虛構的法國城市一家美國報社的故事。韋斯曾表示，此片是在法國的美國記者創辦了一份雜誌，爭取寫自己想寫的故事，這不是關於新聞自由，但記者還是會談到現實世界發生的事。據悉片中不少人物都是按照著名雜誌《紐約客》（The New Yorker）的編輯及記者為藍本，譬如標梅利的角色就是受《紐約客》創辦人Harold Ross所啟發；部分情節的靈感亦來自《紐約客》的文章，如有關1968年法國學運。

《法蘭西諸事週報》放映後，全場觀衆起立拍掌9分鐘，美媒形容是今屆開幕禮之後反應最熱烈的電影，看好可問鼎最高榮譽金棕櫚獎。《法》片被指是「獻給新聞工作者的情書」，但導演韋斯安德遜拒絕按照慣例舉行記者會，亦婉拒了所有在康城影展的訪問。