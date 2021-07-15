IG留電郵聯絡工作似復出 郭嘉文被指與李澤楷分手

【明報專訊】2015年港姐季軍郭嘉文（Karmen）簽約無綫，獲得拍劇及主持機會，但翌年被拍到跟「小小超」李澤楷同遊日本而爆出戀情，2017年她離開無綫淡出娛樂圈。李澤楷對感情事一向低調處理，前年他罕有與郭嘉文現身馬場及大方合照，間接承認女方的地位。不過近日傳出兩人已分手，5年情疑似告終。有指李澤楷成立娛樂公司後，力捧大馬女神林宣妤，郭嘉文被冷待。有傳媒向李澤楷求證，他沒正面回應「分」訊，只表示工作繁忙，私人問題不回應。

淡出娛樂圈的郭嘉文近期似為復出鋪路，她在Instagram留下工作聯絡的電郵地址，但她不是簽約李澤楷旗下的娛樂公司。郭嘉文上個月曾發表感言：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」近日她接連分享感受：「迷路的時候應該停下來，清理好心中的雜念，才能找到出路 #好久不見」、「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止流於表面，不如試著接受不完美的美」。記者昨日曾致電郭嘉文，但未聯絡到她。

無綫藝人林凱恩對於好姊妹郭嘉文傳情變，她回覆《明報》：「Karmen的事都是問番她本人比較好，作為朋友只希望她開心快樂，謝謝你。」

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