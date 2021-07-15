謝賢拒與霆鋒父子檔演戲：費事他威晒

【明報專訊】謝賢（四哥）、林家棟、鍾雪瑩、周驄等前晚出席新片《殺出個黃昏》首映，84歲的四哥精神飽滿，89歲的周驄則步履有點不穩，上台時差點仆倒，幸林家棟及時攙扶，有驚無險。

馮寶寶未能回港 拍片打氣

林家棟表示之前專誠將新片送到四哥家中，後者看幾次後嘴角微微上揚，應該感滿意。四哥笑說：「他不送過來我就不睇，想不到滿意，認識他時還是個𡃁仔，現在已是演員和監製，做了大阿哥，我都只是四哥而已，我專登不死就是為了拍他的戲。」問下次林家棟再邀請會否再拍？四哥說：「我不做，退休喇！不過我話退休又搵我，話不退休又不搵我。」問四哥可希望與謝霆鋒父子檔合作拍戲？他即道：「不好了！費事畀他威晒，我不同他拍。」他透露女兒謝婷婷現身在加拿大，之前亦已見過外孫女。

鍾雪瑩戲中演四哥孫女，對手戲甚多，大讚四哥不會擺前輩款教新人演戲，讓她自由發揮。她說：「最初不敢行近和四哥說話，至四哥除低黑超，才發現原來好好傾，四哥還經常請大家食蛋撻和飲汽水，已感覺到他對大家的關愛。」

《殺出個黃昏》女主角馮寶寶因疫情未能回港，她拍片為劇組打氣，說好想返港跟大家一齊看，希望將來可以情商戲院再放映一日跟朋友看，是她的願望。她覺得能夠參與這部電影既興奮又幸福，可以跟四哥再合作，她記得兩人第一次合作自己演四哥的兒子，這次拍戲可坐在四哥旁邊一齊傾偈，她感謝家棟邀請演出，讓她留下美好回憶。

記者：林祖傑