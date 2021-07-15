陳庭欣自認黃德斌粉絲撐「大叔」演技好

【明報專訊】陳庭欣、胡諾言、麥雅緻、黃百鳴、余思敏等前晚出席《屁屁偵探：咖哩香料事件 + 瓢蟲遺蹟之謎》首映禮，陳庭欣表示身為藝人要緊跟潮流，中外劇集和電影、網上節目都會收看，了解大眾喜好；日前更通宵睇足球賽，「投注100元買英格蘭贏，可惜最後輸了，嬲到瞓唔着！」她自言是黃德斌粉絲，對方主演的《大叔的愛》在友台播放，他的演技毋庸置疑，與新星合作有新鮮感，但陳庭欣依然對無綫劇評高分數，因跟很多同台藝人相熟。

陳庭欣最近參演邵氏網劇《廉政狙擊》，還分身主持東京奧運節目，由於要看好多資料，預定休息時間會減少：「上屆巴西奧運，我因為工作錯過參與，好期待睇今屆奧運羽毛球、女排、跳水項目，同埋想睇靚仔。」

胡諾言一拖八到場，3子女和他們同學，相當熱鬧，他笑言做湊仔公不易，老婆有工作在身，有家傭幫手：「以前放假會帶小朋友去旅行，但疫情期間多留家中，趁暑假有親子活動，便帶小孩出來玩，雖然湊他們辛苦，但都開心。」他參演邵氏網劇《廉政狙擊》和無綫劇《廉政行動2022》，兩劇也演反派，他笑說：「兩部題材相近，有時都有少少混淆，不過疫情下有兩部劇拍，好感恩。」

記者：鍾一虹