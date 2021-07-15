羅子溢衰大意 自爆曾為女兒跟楊茜堯冷戰

羅子溢透露老婆楊茜堯早前工作離港3個月，女兒不認得媽媽，令楊茜堯很傷心。

【明報專訊】書展昨日開鑼，羅子溢（前名羅仲謙）與麥明詩母親麥何小娟出席書商活動，以家長身分分享育兒經驗。

羅子溢女兒小珍珠15個月大，他表示與太太楊茜堯（前名楊怡）正為揀學校和日常瑣碎事煩擾，自爆夫妻曾為此冷戰，他說：「因我要負責安排一些節目卻忘記，被太太心急催促，但我們沒有鬧交，只是冷戰。識做當然是聽老婆話。」

囡囡唔認得媽咪

提到楊茜堯早前到內地拍劇3個月，不捨愛女，暫時不打算再往內地工作。羅子溢爆女兒因年紀小，老婆離開3個月已不認得母親，女兒試過對着婆婆叫「媽媽」，令楊茜堯很傷心。

羅子溢笑言：「如果出街被人聽到個女叫婆婆做媽媽，還以為婆婆好勁。」他透露女兒只試過一次清脆叫爸爸後再沒有叫過，又暗示想追多個，但認為不刻意造人反而易成功，抱隨緣心態。

劉子儀舊寫真加印出售

有「翻版林志玲」之稱的劉子儀（可人Kelly）與網台主播宣娜以性感打扮出席書展，為寫真集舉行簽名會，但捧場粉絲及人流不多。

Kelly一身神奇女俠造型，她說：「寫真去年出版，首批3000本已售罄，今年加印2000本，因書展延期舉行才首次宣傳，不擔心被指是舊書。」

梁雪瑤想過舒適生活

前亞姐梁雪瑤舉行新書簽名會，透露寫真集原本去年推出，因疫情延至今年。對於前男友指她貪慕虛榮，愛黐有錢男，梁雪瑤承認不開心被前度公開唱衰，認為感情沒對與錯，期望大家找到新伴侶，並透露有追求者，正考慮跟誰拍拖。

對象是否要有錢？她不否認：「要畀到舒適生活，小時候憧憬童話式故事，長大後有經歷會有很多考慮因素，人生大事不可馬虎，結婚要用很多錢。」

記者：林蘊兒、柯美