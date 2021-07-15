【開箱】《李壽根：察言觀色大師》「韓國黃子華」棟篤笑盡生活百態

【明報專訊】影視串流平台Netflix今年初在韓國舉行的發布會宣布，在當地投資5億美元（約39億港元），可見對韓流信心十足，這筆巨款不止用於電影、劇集，還會製作綜藝節目，連棟篤笑也是投資項目之一，譬如剛於7月9日上架的《李壽根：察言觀色大師》，就是搞笑藝人李壽根的45分鐘棟篤笑演出。

曾涉非法賭博退出 返韓東山再起

《李壽根：察言觀色大師》並非Netflix首個韓國棟篤笑節目，之前就推出過《柳炳宰：不自在》及《朴娜勑：魅力禁不住》。這棟篤笑系列的監製金柱亨出身於韓國SBS電視台綜藝節目，曾製作《Running Man》及《韓星齊鬥智》。金柱亨表示棟篤笑近年愈來愈少，搞笑藝人沒立足之地，他認為要現場演出才能感受到觀眾的即時反應，獲得力量，於是製作一系列棟篤笑節目。

現年46歲的李壽根出道25年，1996年參加MBC電視台《江邊歌謠祭》，以「東大門南大門」二重唱組合參賽；其後他與《叢林的法則》金炳萬一起投考電視台當諧星，但先後7次落選。2003年，李壽根終於加盟KBS電視台成為搞笑藝人，3年後憑《搞笑演唱會》嶄露頭角，接着演出人氣綜藝節目《兩天一夜》開始廣為人所認識。2013年，他涉嫌非法賭博被調查，因此退出所有節目。其後轉往大陸發展，曾擔任內地節目《生活大爆笑》的幕後工作。近年重返韓國有線頻道tvN，演出《SNL Korea》、《新西遊記》系列及《認識的哥哥》等受歡迎的綜藝節目，重新贏得韓國觀眾支持。

《李壽根：察言觀色大師》的笑點主要圍繞李壽根自小就很會鑑貌辨色，尤其身為搞笑藝人的他，經常在綜藝界大哥身邊當「下把」角色，察言觀色的技巧，早已練得爐火純青。他談到當年與著名諧星姜虎東合作《兩天一夜》時，李壽根當時仍是新人，根本不知道自己應該做什麼，只好做他擅長的，結果是負責開車，憑良好駕駛技術成為賣點；又笑稱因為拍攝時車內會黐滿攝影機，膠紙的痕迹經常黐實其皮膚。他說以往跟姜虎東合作，為了節目效果，對方會二話不說打他巴掌，笑言姜虎東現在也很會睇人眼色，打他巴掌前會先暗地講一聲，好讓他做個假動作反應。李壽根還談到最近跟《請給我一頓》李敬揆前輩合作《都巿漁夫》時，非常會看對方眼色。當李敬揆十分勞氣說出「你在看什麼」時，代表他是想逗你開玩笑，若他很平和說「你在看什麼」時，就代表他真的心情不佳了。

講生活日常容易惹觀衆共鳴

李壽根節目中說了許多關於韓國綜藝界的笑話，不熟悉的觀眾或許會不了解而笑不出，但他也「照顧」Netflix海外觀眾，有講及家庭與朋友的日常生活笑話。例如他說自己父親完全不懂看形勢，某年聖誕節，他與哥哥各放了一隻襪在牀頭，翌日醒來不但沒有禮物，連襪子也不見了，原來爸爸拿去穿著，就十分搞笑。他又談到出席婚宴時，其「人情價」是普通朋友5萬韓圜（約340港元），相熟好友10萬韓圜（約670港元），親友是20萬至30萬韓圜（約2000港元），若五六年沒見面突然以短訊聯絡的人，就只會送一個「表情貼圖」。他又指某次相熟後輩邀請他出席其兒子的周歲宴，他一心想着身為前輩兼很愛惜這後輩，於是決定豪爽包下100萬韓圜（約6800港元）人情，怎料抵達後發現該後輩的妻子又懷第二胎，心想明年又要包100萬韓圜人情，於是馬上抽起一半；這些有關宴會的笑點就很貼地，香港觀衆也會有共鳴。

李壽根的棟篤笑特色是引起觀眾共嗚，通過他的人生故事，觀眾總會找到部分跟自己相關的經歷。他的風格跟剛才提到的柳炳宰及朴娜勑不同；柳炳宰喜歡利用社會、政治題材來嬉笑怒罵，朴娜勑則愛玩「19禁」的兩性笑話。李壽根的棟篤笑風格比較貼近香港的黃子華和林海峰，兩人均擅長用日常生活來搞笑。棟篤笑不易做，李壽根能炮製一個笑點已算成功。