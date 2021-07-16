幾經掙扎終決定參與 郭晶晶下周赴日任東奧跳水評判

【明報專訊】育有3名小朋友的霍啟剛與太太郭晶晶，昨日到書展出席「培養出『未來所需要的孩子』」講座，宣傳由霍啟剛策劃的新書《找到孩子的光》。霍啟剛表示並非專家，也無湊小朋友攻略，書中會聯同不同界別的家長分享各自育兒方式，也分享他和太太如何將兩地文化融合。問他們在家中誰是「好人」、誰是「壞人」？郭晶晶說沒有分，因老公工作較忙，多數由她帶小朋友，老公有時回家會鬧小朋友兩句，但很快又會𧨾番和攬攬他們，「我有時見小朋友懶做功課都會忍不住鬧，但要學識從小朋友角度去諗，放鬆一點」。

女兒有不怕失敗精神

霍啟剛表示日常會讓小朋友自由發揮，不會逼他們上很多興趣班，主要都是做運動，「兒子有學劍擊和游水，之前我生日還一家人去戶外踩單車，女兒有媽咪不怕失敗精神，撞牆後都要繼續」。

霍啟剛留港湊仔女

郭晶晶下周起程前往日本，以國際游聯身分擔任東奧跳水項目的評判工作，至跳水比賽結束才返港。當地疫情緊張，郭晶晶表示之前內心都有掙扎過，究竟去不去，始終家中有3個小朋友，都會擔心，但後來覺得這是一個工作，所以決定去，疫情下她會加倍小心，而且在當地主要是來往運動場和酒店，連食飯都盡量叫外賣，希望安全。她又稱運動員經歷疫情都很辛苦和緊張，希望他們有好的發揮。霍啟剛不會隨隊前往日本，所以除了留港應付奧運活動外，亦要肩負湊小朋友的責任，他笑言會盡力兼顧好。

記者：陳釗