【開箱】《第8夜》 因果報應何時了

【明報專訊】受到疫情影響，由韓國新晉導演金泰亨自編自導，《北寒諜戰》影帝李聖旻、《夫妻的世界》朴海俊、《雲畫的月光》金裕貞及《某一天滅亡來到我家門前》南多凜合演恐怖片《第8夜》，無緣在當地戲院開畫，最後改為本月2日在影視串流平台Netflix上架，故事以佛經作始，因果結終，頗有宗教哲學意味。

赤紅和漆黑之眼

《第8夜》由一個宗教故事作引子，講述2500年前，佛祖為了阻止妖怪打開地獄之門，令到蒼生受苦，於是出手降魔，挖走妖怪的「赤紅之眼」和「漆黑之眼」，分別放入舍利盒內，然後埋藏在西邊沙漠和東邊峭壁下，叮囑後人好好看管，避免雙眼合體，導致妖怪復活，再次遺害人間。

千年以來一直相安無事，直至2005年一名考古學家破解經書線索，從沙漠找到赤紅之眼，卻遭傳媒狠批造假，令他聲名狼藉，於是懷着復仇之心，苦候14年（即2019年）終在「血月」之夜，釋放赤紅之眼魔性，觸發連串不可思議的連環殺人事件，並把刑警、高僧、小和尚、守護者、處女菩薩等相關角色，悉數捲入業力的旋渦，無人可以全身而退。

李聖旻演技大爆發

電影強調因果關係的必然性，南多凜飾演小和尚青釋，跟李聖旻扮演守護者選花之間，原來早有淵源，上一代的仇恨延續到今時今日，選花為了阻止赤紅跟漆黑之眼結合，被迫帶着青釋踏上殺人與救贖之旅，到底誰人最終獲得解脫？

朴海俊飾演刑警浩泰，亦跟拍檔東真有不解緣，前者曾阻止後者自殺，算是有救命之恩，然而浩泰擅自改變對方命運，對於二人來說，又是否好事？最終迎來悲慘結局，同樣涉及因果報應，頗值得觀眾細思。

至於金裕貞飾演神秘少女，劇情刻意誤導觀眾以為她就是阻止赤紅之眼復活的關鍵人物處女菩薩，直至結局前才揭開謎底，她的身世絕對左右大局，牽連所有主角的生死，為免劇透在此不贅。

值得一讚的是首次參演恐怖片的金裕貞，雖然戲分不多，表現卻很搶鏡，尤其是在一眾男角之中，她的出現更有點睛之效。

李聖旻的影帝級演技，亦透過選花一角表露無遺。身為守護者的他，一直拒認高僧身分，最後為了阻止赤紅之眼轉世、青釋無辜犧牲，不惜殺身成仁，完全演活了角色的悲慟、堅毅、憤恨和愧疚。

如何走出人間地獄

電影不斷提到赤紅和漆黑之眼，究竟代表什麼？戲中選花曾經解釋：「為不知曉的事感到痛苦，就叫煩悶。煩悶之人的眼睛會失去光明而變漆黑；對過往的事物念念不忘，並為此感到傷心，就叫煩惱。煩惱之人的眼睛會因憤怒而變赤紅。因此煩悶為黑，煩惱為紅。如果讓它們合而為一，世界將會變成怎麼樣？所有生人和死者都受煩悶和煩惱之苦，這就叫地獄。」

如先所言，《第8夜》故事充滿宗教意味，戲中提及地獄，並非一個實體，更像一種心境，例如選花無法放下仇恨，多年來避見青釋，他的內心就似囚禁在地獄一樣。

另一方面，金裕貞跟考古學家之間不可告人的關係，又是另一個地獄。如果觀眾看罷此片，有緣參透箇中玄機，從此走出地獄，才是大團圓結局。