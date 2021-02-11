193胞妹郭嘉盈面試《造星IV》 導師梁祖堯：自認鏡粉即Foul

【明報專訊】ViuTV最新一輯選秀真人騷《全民造星IV》，選拔具潛質女新人組成唱得、跳得、演得的全能女團，吸引逾4000人報名，連日進行面試。昨日節目監製兼MIRROR經理人黃慧君（花姐），連同導師梁祖堯及許廷鏗亮相面試室，同時介紹曾在太陽娛樂任職的戴穎（Wing）將出任未來女團經理人。

《造星IV》昨日接受即場登記面試，吸引大批女生到場，參賽者中不乏熟悉面孔，包括丁可欣（火雞姐）、余香凝胞妹余潔滢、ERROR成員郭嘉駿（193）胞妹郭嘉盈、落選「口罩小姐」倪安慈及毛記電視藝人陳柏寧（利君牙）等。郭嘉盈身高170cm，她任職銀行，棄高薪厚職為追夢，獲胞兄193和家人支持，她承認因胞兄名氣較着數：「做193妹妹的確有少少影響和好處，但如果沒有實力，最終也不能入圍。」

火雞姐面試：兩電視台都知情

舞蹈員兼網紅火雞姐是無綫正播映的舞蹈比賽節目《盛‧舞者》參賽者，她認為兩者沒衝突，「兩邊台都有溝通過，最重要是互相尊重，因為都是鼓勵大家追夢，兩邊都知情，OK的」。她承認有演出經驗，比其他參賽者佔優，令自己增加信心爭到入圍機會。

許廷鏗：討好我一樣無得留低

兩名導師梁祖堯（阿祖）與許廷鏗已進行5日的面試大感疲累，阿祖形容即場面試屬災難性，門外排隊似足「觀音借庫」。他們為免浪費時間，部分僅傾兩句已即被foul，亦不接受隱藏真性格的人。阿祖給參賽者評選準則貼士，表明「擦鞋」刻意討好的人及自稱MIRROR粉絲的即出局，因相信她們不是全心為比賽。許廷鏗爆有參賽者可能為討好他，唱他的歌《青春頌》，因男女聲調有別，變成反效果，一樣無得留低。他又知身邊有朋友會來面試，但一視同仁照排隊，不會有優待。

花姐要求唱得跳得又演得

花姐直認對女生有偏見，不喜歡看靚女，又不懂對她們評分，故少參與面試，「我最憎扮可愛、扮可憐及扮無知的女生！我不是排斥MIRROR粉絲，而是因她們參賽目的不是真正為上舞台，應讓給真正想表演的人，最好找到唱得、跳得又演得的女生」。提到日前黃榕在面試後爆喊，哭訴被花姐和阿祖狠批？花姐說：「當日見她帶來自己的寫真集面試，覺得無需要賣弄性感去吸引人，而且她唱跳都不夠好，40歲人還想入行卻未準備好。她態度好好，見她被人鬧都仍然笑笑口，我其實很心痛，覺得她不應這樣辛苦自己。」對於有網民投訴面試安排混亂，花姐代公關致歉，稱面試人數多，且時間嚴重延遲，所以才出現混亂，聲稱同事已盡量通知她們來面試。戴穎表示暫未決定女團人數，希望不是跟MIRROR一樣12人，最重要找到有個人特色和高質素的合適女生。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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