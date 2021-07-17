鄭伊健任個唱嘉賓憶友情歲月 黎明自創「只看到你」示愛手勢

【明報專訊】《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》前晚演出第6場，在2003年跟黎明合作電影《雙雄》的鄭伊健現身任嘉賓。伊健回憶當年有兩件事令他非常深刻，其一是他們在一條很靚的隧道拍攝，該地方是化糞池；而且當時SARS疫情好犀利，他很擔心，但黎明十分淡定，當時心想黎明不驚，自己也不要怕。黎明笑說：「其實我不知那裏是化糞池，拍完回家後才知道。」

伊健憶述第二件事，他跟黎明也是愛車之一，有次在片場對方想看他的車，伊健就給他車匙；黎明打開車門後沒立即上車，先在車門外拍拍鞋底才踏入車廂，因他不想整污糟車廂，很有紳士風度和禮貌。伊健又說：「當年我們拍完這部戲，疫情就消失了，希望今次我們第一次在紅館合唱後，疫情同樣會盡快消失。」兩人擊掌叫好，並合唱《友情歲月》。

今次黎明由「金句王」變身「手勢王」，在台上自創全新示愛手勢，用手指做圓圈動作放在眼睛前，表示「人群之中我只看到你」，伊健活學活用，惹來全場尖叫。

集氣MIRROR任嘉賓掀罵戰

黎明首場演唱會邀林海峰合唱人氣王姜濤的《蒙著嘴說愛你》，有傳MIRROR是尾場嘉賓，鏡粉興奮要集氣，說成事的話就是「完美交棒」。黎明粉絲對此不滿，說黎明才是主角，斥鏡粉欠尊重，引來兩批粉絲對罵。

有陰謀論者稱黃牛黨想鏡粉搶飛炒高票價，故有這些傳聞。

娛樂組

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