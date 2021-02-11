400米跑出1分06秒破個人紀錄 譚俊彥呻拍劇無緣出戰決賽

【明報專訊】譚俊彥、羅孝勇、劉穎鏇及陳曉華等昨日出席無綫「明星運動會慰勞宴」，由副總經理曾志偉頒發「最喜愛運動員」獎，分別由譚俊彥、李君妍、孔德賢、何慈茵及崔錦棠奪得。曾是職員足球員的曾志偉說：「好後悔沒參加《明星運動會》，想和煎Pan（陳展鵬）搓兩板，足球現在唔掂，做前鋒和後衛都走唔郁，中場還可以，永遠企喺中場。」

譚俊彥為了參加跑步項目，事前花了一個月時間練習，初賽成績非常好，400米跑出1分06秒，打破自己的紀錄，可以進入決賽，無奈要開工，不能繼續參賽，他說：「好可惜，但要開工都無辦法，現在每天仍堅持繼續跑步，不過劇集監製不想我曬得太黑，所以最近只能在留在家中行跑步機，之前在戶外跑步曬到又燶又乾，別人以為我患病，現在要做皮膚護理。」

譚41歲生日「收卡已滿足」

譚俊彥又稱日前跟子女踩單車親子活動，細仔要求他一齊將手放在軚盤上拍照，「拍劇都沒這個橋段，好sweet，是美好回憶」。本月30日是他41歲生日，目前仍要兼顧兩劇，應該在工作中度過，但他不介意，因他曾許下有工開的生日願望，他說：「小朋友的學費好貴，有工開是開心的；不知大女送什麼給我，我不要物質，一張卡足以令我開心。」

陳曉華想與準港姐入營

前港姐冠軍陳曉華參加籃球和排球項目，她表示群體比賽會有碰撞，多少都有點瘀傷。問她有否留意新一屆港姐，看好誰？她說：「有睇面試，有幾個好可愛、清純，希望見到她們真人。反而好想和她們入營10日，因為我當年參選無得出埠，一班港姐沒一齊共處過，不過我要拍劇，應不能去。」

李君妍盼《姊妹淘》翻生

李君妍自認好「專一」，參加多項比賽，包括田徑、籃球、拳擊和羽毛球等都是攞銀牌，「最大信心是打拳，但都攞不到金牌，所以很傷心和不忿。攞到『最喜愛運動員』好意外，評判可能鼓勵我這個熱愛運動的人」。談到《 姊妹淘》突然被腰斬？她表示事前沒人通知被腰斬，存貨做到本月23日，錄影最後一集時，大家慶功當歡送會；之後就播奧運，希望奧運後節目會翻生，用另一個形式見觀眾，「做了這個節目一年，令我說話有進步。我在第一輯的《姊妹淘》已有參與，真的不捨得」。

記者：柯美

攝影：劉永銳