《刑偵》改播放時間 王浩信望觀眾體諒 戴祖儀多得好戲前輩逼出演技

【明報專訊】王浩信、陳煒、戴祖儀、菊梓喬和馬貫東昨日為劇集《刑偵日記》宣傳。為迎接東京奧運，由下周一（19日）起，劇集將推遲於晚上10時15分緊接奧運特備節目播放。王浩信昨日遲到了半小時才現身，他解釋因溝通出現問題，昨日上午拍完劇，一直等通知入廠宣傳。

王第4人格將出場 大講馬拉話

活動上，王浩信即席演繹3種人格，並透露未來還有第4種人格出現，而且不是講廣東話，「第4個人格是講馬拉話，真的好難學，事前監製錄了段馬拉對白給我，其實是首情詩，道出我和紅姐（惠英紅）之間的關係，我靠死背，拍攝時每秒也在背馬拉話，希望馬拉的觀眾會聽得懂」。

問到為了奧運推遲播《刑》劇，會否擔心收視再下跌？王浩信表示奧運會四年一度是值得支持的，希望觀眾體諒，繼續支持《刑偵日記》。談到該劇在內地多個網上平台的收視奪冠？王浩信感到開心，也希望原班人馬開拍續集，觀眾不要怕他們的角色太沉重。

劇中飾演王浩信細妹的戴祖儀演技令人眼前一亮，獲觀眾激讚。戴祖儀既驚訝又開心，稱演出經驗尚淺，角色的情緒起伏好大，所以有很大壓力，幸得一班好戲之人傍着，將她在內裏的演技爆發出來，希望大家滿意。在旁的王浩信也大讚戴祖儀：「不止滿意，是驚喜，她對住那麼多好戲的前輩演出，一定會驚，好似我初入行拍劇，對住汪明荃時全身震晒，但你沒有。」

陳煒自爆演到精神崩潰

飾演姜皓文（黑仔）老婆的陳煒在劇中失蹤多時，近日終於出場，不過陳煒稱現在忙於拍新劇《雙生陌生人》，未有時間捧自己場。

談到《刑》劇收視再下跌？陳煒說：「可能是劇情太過燒腦，觀眾要有更多精神和耐性思考，之後可在網上慢慢重溫。我拍攝《刑》劇時，思緒都很混亂，我在姜皓文的回憶中很美好，但在惠英紅的回憶中就好恐怖，演到我精神崩潰」。她表示最近在酷熱天氣下每天都在戶外為《雙生陌生人》開工，她大讚拍檔馬德鐘好體貼，送每人一支防曬兼防蚊cream，好窩心。

記者：柯美

攝影：劉永銳