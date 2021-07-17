鈴木保奈美離婚 石橋貴明23年婚姻玩完

【明報專訊】經典日劇《東京愛的故事》54歲女星鈴木保奈美與59歲搞笑男星石橋貴明，昨日透過男方的YouTube頻道，宣布離婚消息，令粉絲震驚不已。短片以「石橋貴明，鈴木保奈美有重要消息宣布」為題，聲明提及「抱歉，石橋貴明和鈴木保奈美因私人原因而離婚，女兒已長大成人，育兒責任告一段落，所以決定離婚，今後二人會以所屬事務所社長和演員身分，建立新的合作關係」，並上載二人合照，正式結束23年夫妻關係。

鈴木保奈美與石橋貴明於1998年奉子成婚，現育有3名女兒，鈴木保奈美婚後一度退出娛樂圈，直至近年復出。事實上，二人近年屢傳婚變，今年初有報道指，鈴木保奈美以個人名義斥資3億日圓（約2250萬港元）購入東京豪宅，似為離婚搬家作準備。當時報道指，石橋貴明控制慾強，自從愛妻復出拍戲，無論何時收工，都要她即晚回家，而且傍晚時分必須致電「報到」，令她無法專心拍戲。

除此之外，鈴木復出後一劇接一劇，又參演多個綜藝節目，再創事業高峰；反觀石橋貴明事業陷入低潮，近年工作量大減，只好轉為發展網上事業，導致夫妻關係更加緊張，加上么女去年高中畢業，鈴木自覺母親責任減輕，開始為自己未來打算。