憑《大叔》爆紅 自認不及阿牧暖男 拒留在舒適圈 Anson Lo接受負評

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最近人氣爆燈，社交平台追蹤人數居全隊之冠，風頭一時無兩，除早前獲一班「神徒」（歌迷暱稱）鋪天蓋地式為他慶生應援外，主演ViuTV劇集《大叔的愛》亦大受歡迎，順勢推出新歌兼該劇片尾曲《不可愛教主》；Anson Lo今次一改跳唱風格，大唱情歌，令一眾神徒甜入心。他更公開擇偶條件，孝順、有上進心最重要，不過他明言目前工作行先，各神徒大可放心。

Anson Lo表示新歌《不可愛教主》可解讀「不可．愛教主」和「不可愛．教主」，前者是很愛而不可愛，深知無機會一起但仍守護對方，很珍惜兩人相處時光的那種寂寞；後者則絕望一點，已知無可能、想放棄，而不斷說服自己不可再愛。他稱若遇到喜歡的人，他是會盲目去愛，連對方缺點都愛埋，「如果你喜歡一個人，對方所有缺點在你眼中都會變得很cute」。問到心目中的理想型？他表示外形並非首要條件，最緊要孝順、尊重屋企人及有上進心，不過現階段忙得不可開交，沒時間想拍拖。

細心男樂做朋友樹窿

港版《大叔的愛》爆紅，令Anson Lo人氣飈升，劇中他與隊友呂爵安（Edan）這對「田牧CP」hehe戀成功入屋，不少觀眾都被Anson Lo飾演的暖男阿牧吸引。現實中，他自覺精神上是細心男，因樂做朋友的「樹窿」，縱使傾到凌晨，他也陪伴到底，是很好的傾訴對象和聆聽者，但生活上就一定不及阿牧那麼暖男，一來下廚不叻，家務也無時間做。

Anson Lo回想當時與Edan拍攝咀嘴戲的感覺很奇怪和緊張，因兩人私下老友，平時相處方式是很幼稚和隨性，但拍攝那兩個月，他要視Edan為一個很吸引的情人，還要如情侶般情深款款地跟對方說話，是一大挑戰。他笑言未有留意劇集出街後男粉絲的人數有否增加，但開心多了人關注他。

演戲唱歌獲不同滿足感

Anson Lo坦言想多嘗試拍電視劇及電影，演戲和唱歌跳舞給予他不同的滿足感，「在台上唱歌跳舞，見到觀眾反應很喜歡，哪種滿足感是直接的；演戲則需要慢慢浸淫，可以活出第二個人的人生。一些較多黑暗面或精神分裂角色我都想挑戰。總之任何演戲機會都想試」。

「不會因讚賞停步」

由《全民造星》30強止步，到加入MIRROR，至現在唱歌又拍劇，更成為廣告商寵兒，Anson Lo憑努力開始獲得大家認同，亦沒被名利冲昏頭腦。他謙稱入行3年未夠，還是新人，各方面仍邊做邊學，「我永遠都覺得自己未夠，例如很多人看了《大叔的愛》覺得我有進步，說被阿牧的情緒牽動到，我是開心的，但同時我不會因大家的讚賞而停留在這一步，演戲上，我實在有太多東西可挑剔自己」。

劇情需要可以剃光頭

入行快3年，Anson Lo自覺變化最大是心態上強壯了很多，以前面對一些不好的評語會好介意，但現在卻覺得很有用，「例如有人話我厚粉、濃妝，別人講得出口，即是代表你還有改善空間，會令我去反思是否不要每次都那麼濃妝，應在適當的場合化適合的妝，這是很好的提醒，不要永遠只看好的評語，停留在自己的舒適圈」。他笑稱髮型上亦有很大轉變，前兩年一直是齊陰劉海，《大》劇讓他開始接受分界頭，「只要導演覺得適合，我就會去馬。如角色、劇情需要，就算要我剃光頭都無所謂」。

獲神徒慶生應援感榮幸

「神徒」的無條件支持，亦給予「教主」Anson Lo很大力量。他說每次見到神徒的留言，縱使只是「good night」、「加油」或「聽日工作繼續努力」等簡單打氣說話，他再攰都充滿力量。早前生日獲神徒連串慶生應援？Anson Lo坦言很驚喜，像全城跟他講生日快樂一樣，很榮幸得到大家的生日祝福。

服裝：Sandro Homme, Giuseppe Zanotti

造型：PIPA Creative

髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon

化妝：Giann Cheung @ Annie G Chan Makeup Centre

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com