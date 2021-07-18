監製集氣開《大叔的愛》電影版 田牧之吻有超激版本未曝光

《大叔的愛》黃德斌（左二）飾演的KK失戀又被降職，網民睇得投入，戥他唔抵。（視頻截圖）

【明報專訊】ViuTV《大叔的愛》前晚大結局，劇中8名演員跟監製盧思麟在劇集完結後在facebook開直播分享感受。呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）最後一幕「田牧之吻」原來拍了三個版本，第一個是蜻蜓點水式，第三個是更激的濕吻，而播出的是第二個版本；兩人笑言待開拍電影版才看到更甜的版本。黃德斌何以答應著婚紗演出，他親自解謎說：「我先問要否要剃腳毛。他們說穿長裙不用剃，咁OK啦！我話Edan穿我就穿，結果他穿，我就穿囉！」

監製盧思麟現身問：「集氣開電影版好不好？」眾人興奮叫好，簡慕華更舉起寫有「電影版CONFIRMED」的紙，笑言已鐵定開拍電影版。邱士縉（Stanley）自爆好後悔他飾演的Louis沒有咀Francesca（簡慕華），嬲導演為何沒有叫他咀落去。監製笑說導演想演員跟自己的flow演出，Stanley承認自己輸經驗。

KK「燉冬菇」 網民嗌唔抵

《大叔》中KK（黃德斌）失去田田（呂爵安）好淒涼，重返地產公司工作竟要降職做Darren的下屬。網民睇得投入戥KK唔抵，圍攻贊助此劇的地產公司社交平台，稱KK對公司有功勞，之前已經要減四成佣金（劇情），現在更要「燉冬菇」？

網頁的小編回覆稱希望ViuTV開拍《大叔》續集，給大家交代；為平息網民的不滿，再出Post說會要求KK及Darren成為公司的香港區及九龍區分區經理。

娛樂組