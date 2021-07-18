被誤打空針虛弱現身書展 谷婭溦：暈眩無力不能正常行路

【明報專訊】谷婭溦早前於醫管局轄下的馬鞍山家庭醫學中心接種科興疫苗，遭一名護士誤將空針插入手臂，她感不適兩度入院，前天才出院，昨日仍堅持到灣仔書展出席其撰寫的勵志心靈小品《攀越哭牆》加CD簽名會，除獲20多名粉絲到場支持，表姊胡曦文及星夢娛樂集團行政總裁何麗全亦到場為她打氣。

谷婭溦到場時雙目無神，連說話也沒氣力，她坦言身體仍很虛弱，不但有點暈眩和不適，甚至全身無力很易跌倒，不能正常行路，要家人24小時照顧，她說：「堅持到場因籌備了多時，簽完就走，不會逗留太長時間，不過之後一日拍攝MV就已改期。」她稱第二次到醫院檢查的報告未出，還未知狀况，醫生有開藥及叮囑多喝水，相信要多休息才能康復。她稱涉事醫學中心只聯絡過她一次，事件仍在處理中，她會保留追究權利。

馬米高等足一年開粉絲見面會

馬米高去年推出新著作《英文寫真》，因疫情未能在書展活動上跟粉絲見面及簽名，昨日他終於能為這本著作到書展的《明報》出版社攤位舉行粉絲見面會。馬米高笑稱相隔一年才舉行粉絲見面會，很開心粉絲仍到場支持，反應是預期之外好，目前印到第3版，令他計劃再出書。

記者：林祖氣

攝影：劉永銳

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