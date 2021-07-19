姚焯菲決戰前夕病倒缺席綵排 大熱炎明熹奪冠信心暫得一半

【明報專訊】《聲夢傳奇》決賽今晚在電視城舉行，最後5強學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、冼靖峰及何晉樂除角逐「觀眾熱選大獎」外，更會上演兩回合決戰。5強首回合比賽後將誕生最後2強，競逐「專業評選大獎」及全場總冠軍「傳奇新星」。他們昨日聯同李幸倪和泳兒等5名導師綵排。不過大熱之一的姚焯菲在比賽前夕因病缺席。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

炎明熹（Gigi）被問到奪冠信心，她表示以100%計算，暫時得50%，要視乎臨場的精神和演出狀態。會否擔心會緊張到失眠？她笑說：「OK的！來到這地步已不再想失準問題，成日想可能真的會實現，所以我已拋諸腦後。」鍾柔美（Yumi）表示現時得60%信心，感覺尚欠一些東西，希望在決賽上做到最好。談到另一大熱姚焯菲（Chantel）因病缺席？兩人表示都是活動前得知，已送上慰問。曾因聲帶受損導致失準的Gigi稱狀態對表演者來說很重要，不舒服真的會影響演出。她們希望Chantel好好休息，盡快康復。

無綫加開facebook專頁投票

無綫昨日公布「觀眾熱選大獎」最新投票走勢，截至前晚12時，Gigi暫時排第1位，在總票數百分比佔37%，拋離Chantel 14個百分點，第2位的Chantel總票數百分比為23%，第3位的Yumi則有16%。無綫有感反應熱烈，前晚宣布臨時加開TVB facebook專頁為額外投票渠道，Chantel若爭取最後機會拉票，大有機會後來居上。Gigi表示沒特別留意票數，但有聽人說過。她稱很少拉票，多謝大家投票。Yumi亦說無時間理會票數和留言，大家有選擇自己喜愛學員的自由。

何晉樂冼靖峰望有超水準演出

何晉樂（Rock）笑稱決賽前夕心情反而舒服，可做平時不會做的演出，但也有緊張之處，因到決賽才如此突破。冼靖峰（Archie）表示享受感覺比較多，預告決賽會有以往未試過的風格和演出。談到焦點放在女學員身上？Archie笑言反而是好事，令他們可調整好心理質素應戰，感覺如「打爛仔交」，擺明輸，但希望做到超水準演出。Rock亦笑謂因期望愈大失望愈大，如能突圍而出，反而令觀眾驚喜。他又表示在爭奪5強的合唱演出後，反而放低輸贏心情，但始終是比賽，會以第1名為目標。

李幸倪泳兒呻做完節目失業

李幸倪和泳兒表示決賽前夕，心情有點緊張及不捨。李幸倪認為去到這重要關口，導師身分要放鬆一點才能令學員更放鬆，希望他們如常發揮，因太大壓力反而會失準，「我叫Gigi從容一點，才會有超水準發揮。做一個令自己驕傲的演出」。泳兒希望學員不要在舞台上留下遺憾，冠軍得一個，不要想着名次，盡力發揮。兩人又笑言跟學員相處3個月，之後應該有少少空虛，因失業無得做導師，要再搵班學生教。Chantel決賽前病倒，泳兒表示已是第2次，可能太緊張。李幸倪稱各學員近日都辛苦，排練到凌晨。她們又笑稱學員現時商演比她們多，已爬過頭。

無綫或讓粉絲入電視城睇決賽

觀眾今晚除可在家中觀看決賽，無綫亦已跟11個商場安排直播；並預計有不少粉絲在電視城外等候為偶像打氣，但錄影廠設計未能安排現場觀眾，正考慮在可行情况下讓粉絲進入電視城欣賞決賽。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com