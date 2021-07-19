離婚後曾看心理醫生 黎瑞恩感激好友助走出陰霾

【明報專訊】黎瑞恩（小恩子）前晚擔任黎芷珊主持無綫節目《單對單》嘉賓，她帶黎芷珊玩滑翔傘，又買海鮮到野外燒烤。小恩子被問到昔日豪門生活，她笑說以前都是普通人般，「我不可以被一樣嘢框住，有時鍾意食魚蛋燒賣就去食。（豪門是否有好多規矩要守？）我好自由，人哋話嫁入豪門深似海，要朝早7點請安，我又無喎。（有報道稱獲老爺愛惜？）我做自己要做的事，孝順是必須的」。

小恩子坦言離婚時很不開心：「坐坐吓會喊，有點覺得唔抵，但兩公婆成日鬧交，仔女見到不開心。婚姻出現問題，性格不合，他又經常到內地工作。我性格是不信你時，你講什麼我都會窒你。」小恩子說子女當時十分支持她及安慰她，「子女話媽咪不緊要啦，你𠵱家咪仲開心」。她稱女兒很懂事，說時感觸落淚：「我開完刀生細佬，返屋企休養，當時個女4歲，她走過來捉着我隻手祈禱，希望神賜我健康，我好感動。」她透露最失意時曾看心理醫生，但害怕食藥，最後靠自己想通，還有好友們幫忙走出陰霾。她感激梅小惠與李國祥，在她最不開心時陪她傾偈，幫了她很多，但都要靠自己跳出來。雖然經歷不開心的婚姻，但小恩子仍渴望拍拖。

娛樂組