減走大肚腩 歐陽震華：想條腰瘦過陳凱琳

【明報專訊】歐陽震華（Bobby）、郭思琳、商天娥、吳岱融、車婉婉等昨日出席美容中心開幕禮。Bobby數年前經郭政鴻介紹認識美容中心老闆娘，他平日少做護膚，被對方取笑「日久失修」，主動提出幫手，保證在兩個月內變回靚仔。

Bobby直認接受醫學美容，用科技儀器為頸部皮膚減皺紋，最希望用機器減肚腩。他說：「聽聞有部機做完後條腰可以瘦過陳凱琳，講笑吧，如果腰太瘦，我驚支撐不到上身重量。其實我不算肥，體重170磅，只肥在肚腩位，老闆娘話如果減到變出6嚿腹肌，就找我做代言人，不過尚未開始做療程。」問到如減肥成功變靚仔，太太會否擔心他吸引異性埋身？他笑說：「她驚……死𠻹呀！所以太太都好勤力，每星期做兩日拉筋，保持身體健康。」

郭思琳：前度有誠意還錢

郭思琳早前在網上發千字文，提及要向前男友追討7位數字欠款。她表示暫未有進展，正徵詢律師朋友意見。之前她與前男友一度失聯才發文公開事件，對方最近已主動聯絡並有誠意還錢，「他沒有走佬。我曾經借錢給他，也有將錢交給他投資虛擬貨幣。他現在想還錢，可惜現金不夠，提議用虛擬貨幣抵押，稍後贖回再還錢，我會先問律師意見才決定」。郭思琳承認分手涉金錢利益，稱拍拖時太信任對方，分手後討回真金白銀也覺合理。問到目前感情生活，郭思琳重申與緋聞男友吳浩康只屬朋友關係，對感情事隨緣，她想先處理好與前男友的事。她表示不需要吳浩康幫手，但雙方有見面和聽她訴苦。

記者：林蘊兒