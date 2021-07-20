票投炎明熹 詹天文：她一定會紅

【明報專訊】無綫昨日安排《聲夢傳奇》10名落選學員到銅鑼灣商場，為終極五強拉票及呼籲觀眾投票，還即席獻唱，當中在比賽初段被視為大熱及後出局的詹天文（Windy），選唱炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）比賽中合唱過的《遇見》，支持好姊妹；敗給Gigi無緣晉身五強的文凱婷 （Aeren）就強調沒有失落。

Windy表示已投了Gigi一票，雖認為Gigi不是表現最穩定，但變化多端的聲音好特別，一開口就能捉住觀眾的心，所以覺得她一定會紅；Windy亦不會因無份入決賽而心酸。Aeren稱可能卸妝不乾淨，早前左眼細菌感染要入院做手街，現已快康復，她說：「我不會因零分而不開心，因為可以和張敬軒合唱，已經賺咗，話之佢幾多分。」她稱會投票給何晉樂（Rock），因看對方綵排已『嘩』了出聲，聽到有窒息感覺。

張馳豪（Aska）及潘靜文（Sherman）首次擔任司儀，他們均表示沒比賽那麼緊張，雖然也喜歡司儀工作，但唱歌必排第一位。對於有傳無綫8月舉行《聲夢傳奇》演唱會，二人表示仍未收到公司通知，都是看報道才知此事，希望真的可開騷，自覺在舞台上的時間實在太少。

記者：林祖傑