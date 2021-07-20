尾場騷大談夫妻關係 黎明藉「棺材論」暗示已再婚

【明報專訊】一連9場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》前晚圓滿結束，圈中好友李嘉欣與老公許晉亨、衛蘭、余德丞及蔡思貝等捧場。黎明憶述20多年前去韓國宣傳，已有人叫他用手指做心心手勢，他回港後只做過一兩次，因他覺得該手勢很肉麻和含蓄，對熱情的人會沒什麼感覺，他說：「如果我對山頂朋友做這個手勢，大家不但看不到，可能以為我在捽膠布，不如直情講『I love you』，起碼大家直接知道反應，好過（心形手勢）那麼含蓄。」

黎明再舉例：「為何說這動作永遠不能出現在悲情戲，如果有個人就快離世，主角攬住他做這個手勢，對方不會醒過來，最多笑番醒。」

解說核心內外圍

黎明稱其實無什麼金句，只是以前訪問有時說話太「跳線」，才有「金句王」稱號。他大談夫妻關係，稱有朋友跟他說另一半婚前、婚後一個樣，黎明再爆金句：「我跟他們說核心的外圍就是愛情，核心的內圍就變了親情，（婚後）層次的確是升了。在地球上，我們生活在表層，核心入面很熱，住不了人，大家要互相珍惜、愛護和擁有。」

認同結婚是男人的墳墓

然後黎明談到結婚是男人的墳墓，他走到升降台降下，再重新升上來，尾場由他一人分飾兩角，做埋嘉賓，逗得全場大笑。黎明跳脫說：「黎明請黎明無問題，剛才的黎明已入了『棺材』，我代他由『棺材』行番出來，唱《情緣》給大家聽，每一個愛都係由緣分同感情做起步點。」繼首場嘉賓林海峰曾跟黎明談家事，問對方：「太太好嗎？」當時黎明答：「好。」無否認女友Wing的「黎太」身分，加上前晚的「棺材論」，似暗示已再婚。

黎明完騷時在胸前做心形手勢自轉一周答謝大家，並說：「客氣說話不講，祝大家身體健康、開開心心、工作順利，拍拖的開心，有家庭的開心，總之大家平平凡凡過一個美好人生。」臨走時黎明大賣關子說：「我們很快再見。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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