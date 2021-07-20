Adele與勒邦占士經理人「拍拖」睇波

【明報專訊】現年33歲的英國樂壇天后Adele去年減肥成功，不時在社交網展示瘦身後的照片，粉絲按讚外，也吸引到NBA球星「大帝」勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul注意。前日NBA總決賽第5戰，密爾沃基公鹿對鳳凰城太陽的賽場上，迎來稀客Adele，坐在她旁邊的正是Rich Paul，兩人雖然沒太親密舉動，但有傳他們正在約會。美媒《E! News》引述消息指兩人正在約會，而且是結伴看球賽，但兩人到底如何認識及何時開始，則未有詳細報道。

樂壇天后光臨NBA賽場，相當矚目，就連場內的ESPN體育記者Brian Windhorst也留意到，並在最新一集網台節目中直指Adele是Rich Paul的女友，「Rich Paul帶同女友來看比賽，坐在勒邦旁邊，他的女友是Adele」。Brian表示這是兩人首次一起亮相公開場合，「這明天就會刊登在小報，尤其是英國，相信我」。

美媒有聯絡兩人，但暫未有任何回應。Adele前年9月離婚，4個月前才辦妥手續，育有現年8歲的兒子Angelo。離婚後的Adele曾與饒舌歌手Skepta傳緋聞。至於Rich Paul被指曾與《蜘蛛俠》杜比麥奎爾的前妻Jennifer Meyer約會。