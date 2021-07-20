【開箱】《殺出個黃昏》 黑色幽默對抗人生荒謬

【明報專訊】這是最壞的時代，也是最好的時代。當部分觀眾認為「香港電影已死」，一班新晉導演卻默默耕耘，由《一秒拳王》趙善恆、《濁水漂流》李駿碩到《手捲煙》陳健朗等，今年上半年各自交出成績表，暑假檔期由高子彬首次執導的《殺出個黃昏》揭開序幕，正如監製兼編劇林家棟說，這齣電影未必賣錢，至少可令觀眾重拾入場信心，已足願矣。

表面似《搶錢耆兵》

《殺出個黃昏》由林家棟跟TVB編劇出身的何靜怡聯手創作，後者去年擔任《香港愛情故事》編審贏盡口碑，故事寫實不失趣味；新片揭示人口老化、貧富懸殊、倫理關係逐漸崩潰的社會問題下，長者如何能有尊嚴地活下去，題材沉重，難得導演與編劇選擇以黑色幽默手法呈現，部分情節笑中有淚，令人聯想起彭浩翔首次執導《買兇拍人》。《殺》片講述殺手三人組：謝賢、馮寶寶和林雪年輕時合作無間，晚境卻頗凄涼，為了生計決定重出江湖，表面上跟米高堅（Michael Caine）、摩根費曼（Morgan Freeman）及艾倫雅堅（Alan Arkin）合演荷李活片《搶錢耆兵》，講述3個陷入財困的長者，忽萌奇想去打劫銀行的精神一脈相承。

然而《殺出個黃昏》悲涼得多，話說殺手三人組誤打誤撞，發現香港很多老人家無論是露宿者、長期病患，抑或周驄扮演獨居山頂豪宅的富翁，他們都活得不快樂，雖然一心求死，自己卻下不了手，或者不欲連累老伴，唯有假手於人，三人於是發起「耆英天使」行動，協助長者早登極樂。殺手三人組各司其職，林雪負責接送、馮寶寶到場「踩線」，最後由謝賢引刀成一快，既做生意又可幫人，可謂一舉兩得。其實他們各自也面對老人問題，包括生活、家庭和性慾，又有誰來解決？謝賢扮演過氣殺手阿秋，年輕時快意江湖，退隱後改以賣麵維生，卻遭老闆嫌他手腳慢而遭解僱，為了生計只好重操故業，但殺人亦講原則，拒接中學生鍾雪瑩的生意，兩人糾纏之後，意外發展一段「爺孫」感情。

馮寶寶飾演阿秋的昔日拍檔阿鳳，年輕時代美貌與戰鬥力並重，晚年躲在廟街歌舞廳，重複唱着金曲，沉醉老好時光。她雖與家人同住，兒子李璨琛及媳婦賈曉晨卻無情無義，只想謀她財產，最後落得獨居老人院的下場。

林雪扮演車手阿叢，表面上貪吃愛嫖，是年輕人眼中的「廢老」，行事老派的他義氣行先，心儀的妓女結婚了，新郎不是他，卻把唯一資產的貨車賣掉，當成禮金雙手奉上；三人組最後一次出動，他為了讓拍檔全身而退，不惜自我犧牲，就算身陷囹圄亦無怨無悔。

老中青演員交足功課

謝賢難得脫下墨鏡演出，年過80仍身手敏捷，演來霸氣與英氣逼人，如果他值得提名下屆金像獎最佳男主角，影后之位便非馮寶寶莫屬。她雖是殺手出身，在家裏卻受盡兒媳氣，李璨琛半哄半騙她賣樓，氣得她幾乎發瘋，最後在歌舞廳忍不住悽然淚下一幕，演活不忿、難堪、激動及失望等複雜情緒，堪稱演技示範作。

《殺出個黃昏》難得老中青演員都交足功課，鍾雪瑩扮演懷孕中學生亦搶鏡，她跟謝賢萍水相逢，明明沒有血緣，反而互相依靠，跟馮寶寶一家形成強烈而諷刺的對比。不過，礙於製作費有限，戲中出現不少穿崩場面，例如電影開首的果欄大戰，飾演年輕阿秋和阿鳳的林耀聲與何雁詩，打到雜物橫飛，然而盛載水果的紙皮盒，墜地卻無重量可言，明顯偷工減料。謝賢以木頭人練刀一幕，一邊出刀一邊閃避橙子，後者同樣輕飄飄，一看便知是塑膠玩具，究竟是道具部同事買不起真橙？還是擔心謝賢閃避不及會受傷？無論如何，這些沙石瑕不掩瑜，《殺出個黃昏》仍是出色之作。