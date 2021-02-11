《聲夢傳奇 決賽》收視點23.9 無綫速報捷 炎明熹 姚焯菲 鍾柔美 文凱婷 被指組港版女團Blackpink

【明報專訊】最近逢周一公布三台收視的無綫，隨着《聲夢傳奇 決賽》前晚舉行，無綫昨日再公布該節目直播收視錄得23.9點（約157萬觀眾人數），最高達24.9點（約163萬觀眾人數），過百萬觀眾見證炎明熹以大熱姿態獨攬3大獎，成為全場總冠軍。炎明熹與其他學員潛質優厚，有傳華納及環球兩大唱片公司均有意將炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及文凱婷組成港版女團Blackpink。無綫高層樂易玲對此表示目前未跟任何唱片公司傾談，稍後逐一跟學員及其家人了解發展意願後再規劃。

娛樂組

16歲炎明熹（Gigi）贏得專業評選大獎、觀眾熱選大獎及全場總冠軍的「傳奇新星」獎，成為3料得主。雖然姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）落敗，但有報道指Gigi、Chantel、Yumi與文凱婷（Aeren），被兩大唱片公司華納和環球睇中，有意將她們組成女團港版Blackpink。有指無綫考慮到商業因素，有意將4名女學員跟華納或環球合作。

樂易玲：先了解發展意願再規劃

就此事《明報》向無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲求證，她表示《聲夢傳奇》獲多家唱片公司、歌手及導師全力支持，開心大家喜歡這班小朋友，但他們之前專注比賽，待稍後逐一約見他們的家人，了解將來發展意願，可能有的想拍劇、唱歌，部分學員亦要兼顧學業，公司再為他們規劃最好的發展。比賽剛結束，目前無綫未跟其他唱片公司傾談，過去大半年跟各唱片公司都合作愉快，希望有合作機會，需要時間坐下來傾。

Chantel中粉絲「頭獎」

《聲夢傳奇 決賽》收視報捷，五強學員各有支持者，近300粉絲前晚在3號風球下於電視城外等候，無綫安排他們在2廠觀賞。比賽後五強學員跟粉絲見面，分組合照，以炎明熹和Chantel的粉絲最多。Chantel替粉絲簽名時，被男粉絲「突襲」。據TVB娛樂新聞台的facebook專頁直播片段，當時Chantel正跟第3組粉絲合照，完成後粉絲遞紙牌給她簽名，其間有戴眼鏡身形頗高大男子，突然將紙牌伸向Chantel，工作人員推開他，該男粉絲再從後遞紙牌放在Chantel面前，還撞到她的頭，「中頭獎」的Chantel表現驚惶失措，工作人員連忙推開該男子手臂，叫對方冷靜些，男子未有理會，工作人員為免情况失控，立即拉走Chantel。

評審伍仲衡讚Archie唱得最好

另一方面，伍仲衡前晚擔任專業評審，節目後他在社交平台留言：「我個人覺得今（前）晚Archie（洗靖峰）唱得最好。」不少網民認同，有數百個留言撐Archie，批評評分制度不公，Archie獲專業評審最高分，但加上觀眾投票後來未能晉身最後兩強對決。伍仲衡昨日接受《明報》電話訪問時說：「咁多場比賽以來，Archie在決賽的表現是最好，他還彈琴，我真的另眼相看。」有指觀眾投票佔比重太高？伍仲衡稱看到網民有意見，他尊重大會的評分標準，自己只有盡本分去評選，這比賽的目標是造星，故觀眾緣好重要。對於Gigi，他覺得不是Gigi最好表現的一次，但也達標準。他稱《聲夢》學員的名次不是最重要，要看之後的努力。會否跟《聲夢》學員合作？他讚一班學員聲色藝俱全，Yumi跳舞好，Chantel很有觀眾緣。音樂方面，他想跟Gigi與Archie合作，覺得Archie愈來愈有星味。