黎振燁續「失蹤」宣傳 朱智賢開心《食腦喪B》終出街

【明報專訊】何廣沛、江嘉敏及陳曉華擔正的無綫新劇《食腦喪B》，已婚的黎振燁及有男友謝東閔的朱智賢在劇中飾演夫妻，聲稱抽離不到角色而撻着，該劇險成「倉底貨」；隨着朱智賢獲無綫放生，該劇亦安排於MyTV Gold 率先播放，昨日一眾台前幕後宣傳，惟黎振燁繼續「失蹤」。

《食腦喪B》監製吳冠宇表示，沒刻意刪剪黎振燁的戲分，但宣傳不是由他處理，亦沒聯絡黎振燁；至於海報沒有他，因不是主要演員，吳冠宇稱播出時間也是跟公司安排，他只望盡快在翡翠台播出。

朱智賢表示很開心《食腦喪B》終於可以出街，問會否勾起以往不快回憶？她說：「不會！因為都過去了，大家都要向前望，不希望一件事扼殺了其他演員的努力。」對於該劇因她險成「倉底貨」，她說：「套劇出到街梗係開心啦！因為自己戲分也不少。」問可覺得自己比黎振燁幸運？她認為演員都是被動，要看公司安排，公司要她做什麼便做，她亦不清楚黎振燁是否沒打算復出，其他人的事她不會評價。監製表示沒有刻意刪剪過黎振燁的戲分，問她看到可會想起與黎振燁這件事？她即道：「不會了，經一事長一智，所有事都是從錯誤中學習，今次是一個好好的教訓，上了寶貴一課。」被問到是否不會讓男友謝東閔看以免尷尬？她則表示私人事不談。

江嘉敏誓減10公斤拍新劇

何廣沛認為《食腦喪B》不算「倉底貨」，拍完也不是等太久就有得播；他說不知黎振燁缺席宣傳的原因，與對方很少對手戲，亦不熟絡，向來沒聯絡。

江嘉敏透露最近要為新劇減肥，已減掉3公斤，目標是在一個月內減10公斤，「因為這套劇要剪短頭髮，減肥望落去會瘦一點，現在節食配合運動，絕對有信心可以減到，我字典沒有『無可能』3個字」。

記者：林祖傑

攝記：鍾偉茵

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