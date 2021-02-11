台港連線開網上平台 半月累積200萬點擊 王耀祖爆曾志豪淚別戰友離港

【明報專訊】《瘋show快活人》前主持曾志豪（豪仔）、貴花田與王耀祖（阿祖）今年6月離開港台後，開設「田豪祖三寶 Channel」繼續開咪，首日facebook與YouTube平台點擊逾50萬，大半個月已累積200萬點擊。曾志豪早前已離開香港到台灣展新生活，但他們的合作未受影響，拍檔王耀祖笑說他們現在也是做「港台」節目，在香港與台灣連線。

娛樂組

貴花田在港台工作近27年，跟曾志豪於6月18日在無預警下被解僱，對於突然要「執包袱」，電台的人事變化是她未能預計的。師奶仔貴花田原本連上載影片都不懂，現在邊學邊做應付網上直播，她說：「突然要即日離開工作廿多年的地方，第一下的感受當然是徬徨，因為失去穩定的收入，然後卻是輕鬆了，始終這期間工作受到不少壓力，大家要撐下去並不容易。」

跟兩拍檔齊上齊落

至於阿祖原本在電台另有主持節目，但見兩戰友突然不獲續約，感到憤怒而決定跟着離開港台，並說：「《瘋show快活人》收聽率一直高企，一下子無情地要他們即日離開，這個所謂『節目重組』根本毫無邏輯可言。」昨日阿祖接受《明報》電話訪問，透露「田豪祖三寶 Channel」不是計劃下誕生，之前也沒想過長期發展，感謝聽眾的支持，未來可製作其他節目。

阿祖離開港台前主持《音樂說》訪問音樂人，在網上也可以做音樂節目，他說：「初時我哋做直播，連燈光與收音等也沒有留意，後來慢慢改進。聽眾都戥我們肉緊，問點解唔做收費會員制？無得課金？」阿祖稱聽眾的支持令他們很感動，讓大家看到希望，成件事很美麗，有好多發展可能。現在適應了做網上節目，有畫面又可以跟網民即時互動，覺得更親切。

貴花田為豪仔預備日用品

雖然豪仔已到台灣生活，阿祖表示做節目沒有地域限制，透露豪仔並非突然執行李到台灣，對方一直有計劃，只是提早發生，他離港前大家也有見面。阿祖笑說：「貴花田好似阿媽咁照顧大家，她買了很多成藥與生活用品，叮囑豪仔帶到台灣，最奇怪是她竟然忍到沒有在大家面前哭。豪仔在我跟他說再見時，擰轉面就喊，我又沒有太傷感，只送上很多祝福，當然不捨得，但他只是在台灣，才一個小時航程，大家一定會再見面。我沒有擔心豪仔，船到橋頭自然直，相信一定有很多好事出現。」

問他現在做節目是否沒有掣肘？他笑說：「是沒有掣肘，但要說句公道話，之前在電台的掣肘也不算大，但我離開電台之後，變了怎樣則不清楚了。要多謝當時電台對我們的信任，所以沒有太大壓力。我哋傾過做節目的宗旨就是開心、分享正能量，要取得平衡。」