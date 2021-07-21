雙性戀徐㴓喬見證《大叔》受歡迎感欣慰 練美娟拒做ViuTV一姐

【明報專訊】練美娟（娟姐）及徐㴓喬（Asha）憑主演ViuTV劇港版《大叔的愛》人氣急升，多了人認識，掙錢工作機會倍增，各自為事業定下目標。娟姐劇中演Carmen姐如癡女般愛上楊偉倫飾演的平哥，直認現實中喜歡一個人同樣會all in，她說：「我是0和100的女人，鍾意就鍾意，不鍾意就完全不鍾意，拍攝時難度是對手是平哥，其實我都鍾意靚仔的，不過幽默感都好欣賞。」

認肥仔符合男友條件

娟姐強調別人說ERROR隊長肥仔（梁業）暗戀她只是講笑，但不否認向來喜歡如肥仔般幽默的人，並說：「因為我是這類人，希望另一半都是這樣，件事就可以double，每天都活在笑聲中，這是我嚮往的生活。」娟姐稱對象肥瘦沒所謂，她說：「靚就得，可愛和得人鍾意就可以。」那為何不接受肥仔的愛？她說：「因為不是真的。」

娟姐27歲才決定走到幕前，認為絕不遲，且時間剛剛好，還打算進軍樂壇，學唱歌。加入ViuTV僅4年的她，已獲網民大讚人氣超越ViuTV一姐（陳俞希）Hailey，成為新一代ViuTV一姐，娟姐即說：「黐線，不要亂講，我和Hailey好friend，千祈唔好叫我一姐，好驚，我是ViuTV娟姐，得一個啫。論資排輩、論年紀都是Hailey先啦。」

Asha願為藝術全裸

Asha表示劇中飾演梓芊一角，最難拿捏是怎樣由本身性格好麻甩變成阿牧（Anson Lo飾）的情敵，她說：「我內裹是個很粗魯的女仔，記得細個好抗拒著裙，又會玩喺泥度啲蚯蚓，不怕污糟，絕對不是嬌生慣養的女仔。」

29歲的Asha去年為慈善相集拍攝的全裸照被評頭品足，她一點也不放在心，現醉心演戲的她表示若被要求演出如該輯照片般尺度的作品，只要劇情需要，她也覺得無問題。這樣做另一半會否介意？她說：「已不可以介意，拍拖時已講明一定事業行先。」

難忘跟父交代是雙性戀

身為雙性戀的Asha稱有份參演《大叔的愛》特別大感受，她說：「知道有得試鏡，覺得即使無得做，都好期待能以LGBT平權身分參與其中，見到套劇出來很多人接受，都好開心，很開心可以見證這一刻。」

她透露表明身分並不是不緊張星途，只是相比當年向父母坦白是雙性戀，跟任何人講都不是難關，Asha說：「因為向父母講是最大難關，記得當時好緊張，我中四已好肯定自己喜歡什麼，最後決定講，覺得無所謂，因為無論如何父母都是愛我的。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

化妝：Lauren Lee（徐㴓喬）

服裝：BORA AKSU（徐㴓喬、練美娟）