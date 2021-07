【開箱】《你認識查理布朗嗎？》 緬懷與時代同步的漫畫家舒爾茨

next

【明報專訊】艾美獎得獎紀錄片《加利山德林的禪意日記》導演米高邦菲基奧(Michael Bonfiglio)拍攝的《你認識查理布朗嗎?》(Who Are You, Charlie Brown?),原定去年上映,慶祝花生漫畫面世70周年,亦紀念炮製這套膾炙人口漫畫的舒爾茨(Charles M. Schultz)逝世20年,但受疫情影響,直到上月25日才在串流平台Apple TV+上架。

片長54分鐘 訪問星級粉絲

《你認識查理布朗嗎?》只有短短54分鐘,除了找回過往舒爾茨的訪問及錄音片段外,亦邀請了《被奪走的12年》金像女配角雷碧達尼安高(Lupita Nyong'O)負責旁白,還有舒爾茨的遺孀珍舒爾茨(Jean Schultz),以及《神探俏嬌娃》茱芭莉摩亞(Drew Barrymore)、美國新聞節目天氣先生艾洛卡(Al Roker)、《便利店氹氹轉》導演奇雲史密夫(Kevin Smith)和《曳曳同學會》黑人童星基夫威廉斯(Keith L. Williams)等星級花生迷亮相。當中又穿插了新的查理布朗(Charlie Brown)故事,講述他有新的功課,要在一周內提交500字的文章闡述「我是誰」,這讓他十分苦惱,查理說:「我完全不知道自己是怎樣,又怎能寫500字?」好友Linus安慰他:「你過慮了,查理布朗。」Linus是花生漫畫裏的智者,最愛攬着被子,茱芭莉摩亞就表示在他身上找到共鳴,試過小時候媽媽把她的小被子拿去洗,她就站在洗衣機前狂哭。

1960年代末出現首個黑人角色

舒爾茨在訪問中承認查理布朗有自己的影子,這個幾乎是失敗者代表的角色,同時也屢敗屢戰;舒爾茨說查理布朗就是現實生活中的普通人,所以每個人都可能在他身上找到自己的影子。紀錄片中談到查理布朗暗戀的紅髮女孩,也是舒爾茨曾經愛過的一個女孩形象。

花生漫畫裏有舒爾茨的朋友,譬如Peppermint Patty,就是受他好友、美國網球名宿金夫人(Billie Jean King)所啓發而創作的,在舒爾茨眼中,這朋友永遠追尋真相、說真話,希望人人平等。Peppermint Patty出現在1960年代,她來自單親家庭,熱愛也擅長運動,比男孩更厲害,而且經常穿著短褲、拖鞋,舒爾茨把金夫人和女權形象滲透在這角色裏。

花生漫畫裏好像只有永遠長不大的孩童,成人缺席,但舒爾茨不是閉門造車的漫畫家,隨着時代轉變會加入不同角色,從Peppermint Patty身上,看到他關注女權;然後1968年花生漫畫出現了首個黑人角色Franklin。這一年民權領袖馬丁路德金(Martin Luther King Jr.)遇刺身亡。據紀錄片《你認識查理布朗嗎?》說,有老師去信舒爾茨要求他創作黑人角色,沒多久Franklin就出現在花生漫畫裏,還引來有南方的報章威脅要舒爾茨撤稿,但他沒有理會。在黑人仍未得到平等對待的1960年代,舒爾茨讓他們在花生漫畫世界裏有自己的地位。天氣先生艾洛克說,當時他還是初中生,看到Franklin出現在漫畫裏,對他來說意義重大。其實還有舒爾茨筆下最受歡迎的小狗Snoopy,牠是一個造夢者,有很多想法,此所以1969年阿波羅10號太空船的指揮及登月艇,亦分別以查理布朗和Snoopy命名 。

有評論說,《你認識查理布朗嗎?》篇幅太短,不過已足夠溫暖觀衆的心,一如講述美國兒童節目之父Fred Rogers的紀錄片《願與我為鄰?》 (Won't You Be My Neighbor?),Fred Rogers就是電影《在晴朗的一天出發》中湯漢斯(Tom Hanks)的角色、在美國家喻戶曉的主持人,Fred把節目奠定了專為兒童服務的美好方向,向孩子傳達良善與人性。舒爾茨與他筆下的「花生友」也一樣,還安慰了面對百孔千瘡想要暫時逃避紛亂顛倒世態的成人。