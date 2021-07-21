【開箱】《你認識查理布朗嗎？》 緬懷與時代同步的漫畫家舒爾茨

【明報專訊】艾美獎得獎紀錄片《加利山德林的禪意日記》導演米高邦菲基奧（Michael Bonfiglio）拍攝的《你認識查理布朗嗎？》（Who Are You, Charlie Brown?），原定去年上映，慶祝花生漫畫面世70周年，亦紀念炮製這套膾炙人口漫畫的舒爾茨（Charles M. Schultz）逝世20年，但受疫情影響，直到上月25日才在串流平台Apple TV+上架。

片長54分鐘 訪問星級粉絲

《你認識查理布朗嗎？》只有短短54分鐘，除了找回過往舒爾茨的訪問及錄音片段外，亦邀請了《被奪走的12年》金像女配角雷碧達尼安高（Lupita Nyong'O）負責旁白，還有舒爾茨的遺孀珍舒爾茨（Jean Schultz），以及《神探俏嬌娃》茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）、美國新聞節目天氣先生艾洛卡（Al Roker）、《便利店氹氹轉》導演奇雲史密夫（Kevin Smith）和《曳曳同學會》黑人童星基夫威廉斯（Keith L. Williams）等星級花生迷亮相。當中又穿插了新的查理布朗（Charlie Brown）故事，講述他有新的功課，要在一周內提交500字的文章闡述「我是誰」，這讓他十分苦惱，查理說：「我完全不知道自己是怎樣，又怎能寫500字？」好友Linus安慰他：「你過慮了，查理布朗。」Linus是花生漫畫裏的智者，最愛攬着被子，茱芭莉摩亞就表示在他身上找到共鳴，試過小時候媽媽把她的小被子拿去洗，她就站在洗衣機前狂哭。

1960年代末出現首個黑人角色

舒爾茨在訪問中承認查理布朗有自己的影子，這個幾乎是失敗者代表的角色，同時也屢敗屢戰；舒爾茨說查理布朗就是現實生活中的普通人，所以每個人都可能在他身上找到自己的影子。紀錄片中談到查理布朗暗戀的紅髮女孩，也是舒爾茨曾經愛過的一個女孩形象。

花生漫畫裏有舒爾茨的朋友，譬如Peppermint Patty，就是受他好友、美國網球名宿金夫人（Billie Jean King）所啓發而創作的，在舒爾茨眼中，這朋友永遠追尋真相、說真話，希望人人平等。Peppermint Patty出現在1960年代，她來自單親家庭，熱愛也擅長運動，比男孩更厲害，而且經常穿著短褲、拖鞋，舒爾茨把金夫人和女權形象滲透在這角色裏。

花生漫畫裏好像只有永遠長不大的孩童，成人缺席，但舒爾茨不是閉門造車的漫畫家，隨着時代轉變會加入不同角色，從Peppermint Patty身上，看到他關注女權；然後1968年花生漫畫出現了首個黑人角色Franklin。這一年民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）遇刺身亡。據紀錄片《你認識查理布朗嗎？》說，有老師去信舒爾茨要求他創作黑人角色，沒多久Franklin就出現在花生漫畫裏，還引來有南方的報章威脅要舒爾茨撤稿，但他沒有理會。在黑人仍未得到平等對待的1960年代，舒爾茨讓他們在花生漫畫世界裏有自己的地位。天氣先生艾洛克說，當時他還是初中生，看到Franklin出現在漫畫裏，對他來說意義重大。其實還有舒爾茨筆下最受歡迎的小狗Snoopy，牠是一個造夢者，有很多想法，此所以1969年阿波羅10號太空船的指揮及登月艇，亦分別以查理布朗和Snoopy命名 。

有評論說，《你認識查理布朗嗎？》篇幅太短，不過已足夠溫暖觀衆的心，一如講述美國兒童節目之父Fred Rogers的紀錄片《願與我為鄰？》 （Won't You Be My Neighbor?），Fred Rogers就是電影《在晴朗的一天出發》中湯漢斯（Tom Hanks）的角色、在美國家喻戶曉的主持人，Fred把節目奠定了專為兒童服務的美好方向，向孩子傳達良善與人性。舒爾茨與他筆下的「花生友」也一樣，還安慰了面對百孔千瘡想要暫時逃避紛亂顛倒世態的成人。