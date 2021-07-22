準港姐泳裝登場 梁凱晴節食保身材 陳聖瑜羨慕豐滿佳麗 關楓馨遮紋身

【明報專訊】《2021香港小姐競選》候選佳麗昨日於西貢的酒店會晤傳媒，其中4名佳麗趙美倫、朱綽盈、馬祖雁及賴彥妤未見現身，原來她們排名最低分，已在港姐入訓練營期間被淘汰出局，無綫稱詳情在下月9日起播出的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》交代。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

無綫昨日安排一眾候選港姐以泳裝會晤傳媒，大會統籌經理何小慧說：「上次港姐記者會已講過有淘汰制，高層曾志偉、樂易玲有擔任評審，在訓練營中透過智慧、品德、美貌及素質來評分。佳麗會再接受第二輪淘汰戰，入圍者才可晉級準決賽。」

關楓馨不擔心紋身拖累

留低的24名佳麗齊穿上三點式泳裝，當中陳聖瑜和梁凱晴樣靚兼身材均勻，被睇高一線，成為大熱門。

陳聖瑜表示前一天才知道要穿泳裝，感到很突然，沒時間準備太多，「做戶外運動時，我腰間撞瘀又被蚊叮，唯有盡量畀信心自己，幸我四肢纖瘦，不過都好羨慕其他佳麗有豐滿身材」。梁凱晴表示要繼續努力，希望鍛煉肌肉更結實：「我最近減少飲食，腰圍保持23吋半。」

關禮傑女兒關楓馨以遮瑕膏遮蓋右邊肋骨位置的紋身，她解釋：「紋身沒有特別意思，只是年輕時想擁有一個。」提到歷屆有不少佳麗因紋身三甲不入，問她有否擔心影響選情？她說：「我希望無影響，這是我身體一部分，若無獎的話，唯有接受，自己做到最好就得。」她自覺下圍仍有進步空間，見到其他佳麗高人一等，希望可透過性格、口才等取分。

戴佳敏王嫿嫿努力練廣東話

來自加拿大的戴佳敏與來自北京的王嫿嫿身材纖瘦，前者腰圍只得22吋，後者23吋，她們均覺得身材佔到優勢。戴佳敏說：「纖腰是遺傳自媽媽，加上平時食得健康，又常去沙灘游水，對自己的泳裝和身材都有信心。」兩人反而擔心廣東話不好，最近正努力練習。

馬嘉希老友出局感不捨

陳懿德、馬嘉希、邵初、余曉蕙及余詠童身材豐滿，最有曲線美，她們都有信心晉級準決賽。當中陳懿德、馬嘉希同為比賽減肥，前者減了4磅，後者減14磅，但對老友馬祖雁和趙美倫出局感不捨，馬嘉希說：「好可惜不能繼續一起踏上這個旅程，她們出局時，我們忍不住爆喊。」

邵初擔心自己的身高輸蝕，後悔小時候不聽媽咪話多飲牛奶和早睡，影響了發育，她說：「入圍港姐後仍有食消夜，我現在已開始戒，希望有更佳狀態。」余曉蕙表示見其他佳麗都好靚，只好在其他範疇下苦功及多點展露笑容。

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