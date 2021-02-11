稱MIRROR是前輩 炎明熹：向佢哋學習

【明報專訊】《聲夢傳奇》三料得主炎明熹（Gigi）昨日跟姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）到中環出席活動，今次是她們完成《聲夢》決賽後首個品牌活動，宣傳環保，但她們表示不清楚酬勞。

傳有唱片公司有意將她們3人加文凱婷（Aeren）組成女團撼MIRROR？Chantel說：「不清楚，現在要追回學業和準備8月跟導師一起舉行的演唱會。」問她們可有興趣組女團時，Yumi稱順其自然。Gigi則說：「未接到公司通知。（想獨立發展還是女團？）各有各好，女團一齊會開心些，獨立發展會學到另一種東西。（若組成女團，有信心撼贏MIRROR？）MIRROR是前輩，我們也要向他們學習，無撼的心態。」

鍾柔美：唱歌拍劇不影響學業

對於無綫副總經理曾志偉表示會開青春校園劇給《聲夢》學員演出，她們表示仍未接獲公司通知。問她們想拍劇還是唱歌？Chantel表示想兩者一齊兼顧：「我年紀還小，唱歌需要感情；拍劇演繹角色要投放不同感情，有助唱歌。」會否擔心唱歌又拍劇影響學業？Yumi稱相信影響不大：「《聲夢》初期非常忙，學業有點跟不上，但習慣了，懂得分配時間就無事。」同樣9月升讀中四的Yumi和Chantel表示成績尚算不錯，兩人均希望修讀商科。

姚焯菲否認父親贈豪宅

升讀中五的Gigi稱學業有進步：「我成績一向不太好，不想因為比賽令學業落後，所以更勤力追趕。」是否成為學校的風頭躉？她說：「現在放暑假，但應該不會，返學就做回學生本分，不覺得參加完比賽就好犀利，幾個傾得埋的同學都有恭喜我，還要出來吃飯慶祝，隔籬班的同學都有傳短訊恭喜我，好開心。」問Gigi是否已請假回內地探父母？她表示等公司安排。有傳Chantel爸爸送了一層價值2000萬元的豪宅安慰女兒？Chantel說：「是爸爸的投資，我不清楚，不是送給我的，我名下亦沒有物業。」

記者：柯美