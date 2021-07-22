被爆5年前出櫃認愛獲「神徒」力撐 盧瀚霆首開腔：我沒事，不用擔心

【明報專訊】26歲MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）憑ViuTV劇港版《大叔的愛》的「凌少牧」一角爆紅，跟呂爵安（Edan）飾演的「田一雄」成為「田牧CP」，深受觀眾歡迎，「教主」Anson Lo男女粉絲「通殺」。人紅是非多，近日他被翻舊賬，昨日有報道指Anson Lo於幾年前曾跟舞蹈導師Ka Lok譜同性戀曲，又指他於2016年的訪問中「出櫃」。不少「教徒」擔心Anson Lo受打擊，紛紛留言力撐偶像。Anson Lo經一日沉殿，昨晚在社交網「現身」留言：「我沒事，不用擔心我，繼續努力工作，繼續愛你們每一位。」

娛樂組

Anson Lo參加《全民造星》前是舞蹈員，Ka Lok是舞蹈導師，也有參加演唱會演出，跟林峯、周柏豪等合作。近日有報道指Anson Lo跟Ka Lok因跳舞認識繼而相戀。翻看Ka Lok的社交網，2016年至2017年間有不少跟Anson Lo的照片，但以一大班人合照居多，至2018年就再沒見過有關他和Anson Lo的照片。據知兩人已分手一段時間，近年Ka Lok與另一舞者交往，但報道中提及的「訪問」從何而來未有證實。

自Anson Lo被爆「出櫃」舊情後，「神徒」不想增加偶像壓力，紛紛在網上留言力撐：「神徒點都會係神徒，呢啲舊聞收返埋啦」、「一早知，𠵱家咩年代？」意想不到是「神徒」借機讚「教主」，有人留言：「我欣賞Anson Lo有實力，又好謙虛有禮貌，好鍾意睇佢跳唱同拍戲，其他嘢真係唔會關注。」

舊愛Ig吐心聲

昨日經理人花姐（黃慧君）沒有回覆有關報道，但她昨凌晨在Instagram（Ig）限時動態以英文留言，表示你不可能控制任何事，有時候你要放鬆及有信念，相信事情會解決的，似意有所指。

被指是Anson Lo舊愛的Ka Lok，昔日戀事曝光後，他在Ig限時動態上載單人黑白照片並附加「加油」圖案。至晚上Anson Lo在Ig貼新相及留言交代心情，他說：「我沒事，不用擔心我，繼續努力工作，繼續愛你們每一位。」Anson Lo本周五（23日）會跟MIRROR出席屯門舉行的東京奧運開幕禮宣傳活動，屆時他將成傳媒焦點。

京奧開幕禮 各台大戰吸觀眾

無綫、ViuTV與香港開電視會直播本周五東京奧運開幕禮，各台出招鬥人氣吸觀眾。ViuTV出動MIRROR與ERROR，集合16子打頭炮，活動中午於屯門市廣場舉行，有粉絲召集晨早齊集現場霸靚位，又準備應援物品派給街坊。

有網民搞笑呼籲當日沒必要不要入屯門，怕他們的粉絲攻陷屯門。據知當日他們出席完屯門的宣傳活動，隨即趕回九龍灣入廠準備奧運開幕禮的直播節目《奧運有得揀》，他們除表演外又會跟觀眾一起睇奧運。

TVB今晚先直播《全城迎奧運》，集齊15個《聲夢傳奇》學員出動熱身，奧運開幕當日炎明熹與姚焯菲等會出席霍啟剛籌辦，於西九文化區藝術公園的「Go Hong Kong Team 」活動。同時視帝王浩信與陳豪伙黃翠如、陳敏之、朱晨麗等在奧海城與眾同樂欣賞開幕禮，跟ViuTV鬥人氣。至於香港開電視則邀得香港「風之后」李麗珊、黃德森與黃金寶擔任嘉賓。