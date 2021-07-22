「真假阿嫂」齊搵外快 簡慕華盼伙Stanley女友拍《大叔》電影版

【明報專訊】男團MIRROR和ERROR人氣爆燈，連帶他們的另一半都備受關注，獲不少工作機會。MIRROR隊長Lokman（楊樂文）及Stanley（邱士縉）女友Luxi和Alina（李炘頤），連同Tiger（邱傲然）緋聞女友余潔滢及193（郭嘉駿）緋聞女友Dee姐（陳海寧），昨日以「真假阿嫂」身分現身，加上在ViuTV劇集《大叔的愛》飾演黃德斌太太Francesca的簡慕華，5人出席食店宣傳活動齊掙外快。

Alina自薦一角追「田田」

Alina早前發文疑表達不滿，被解讀成不忿公司幫男友Stanley推工作，她解釋只是誤會，稱公司對她和男友很好。談到與Stanley展開同居生活，Alina形容很開心但否認「試婚」，並說：「我以前住離島，返工不便才搬出來，與Stanley各有各忙，故爭取見面時間。」

Alina自薦演出《大叔的愛》電影版，提議演令同性戀的「田田」呂爵安變回異性戀角色，為女士謀福利。簡慕華因《大叔》受歡迎帶挈，近期頻頻出席活動又接廣告，她說：「期待開拍《大叔》電影版延續氣勢，同團隊合作愉快，不會趁機加片酬。」

余潔滢否認同Tiger拍拖

Luxi首次以「Lokman嫂」身分出席活動，體驗「阿嫂光環」的影響力，不介意與男友情侶檔合作，有錢一齊賺。余潔滢重申並非「Tiger嫂」，雙方只是朋友，沒有拍拖，但歡迎合作齊搵錢。她上周參加《全民造星IV》面試，暫時未知能否入圍，強調認識監製花姐（黃慧君）沒有着數。

Dee姐直認拍完節目《ERROR自肥企画》後，工作量和知名度增加不少，還有機會拍電影。談到與193的發展可能，她說：「擇偶條件不一定要揀靚仔，但我們太忙，未有時間了解，如有機會不抗拒跟他再合作。」

記者：林蘊兒