【開箱】法國頹廢中年覺醒踏上《超級英雄之路》

【明報專訊】超級英雄片從來不是Marvel或者DC廠牌的專利，來自法國的《超級英雄之路》（How I Became a Superhero）正好提供另類選擇。電影以警匪片作包裝，講述擁有超能力的巴黎警察，因為一場意外，從此隱瞞異能，但為調查年輕人吸食毒品後出現短暫超能力的神秘案件，決定放下心理包袱，重新踏上超級英雄之路。乍看劇情很熱血，事實果真如此？

觀眾好感度不及格

演而優則導的例子，荷李活多不勝數，《無聲絕境》尊卡辛斯基（John Krasinski）可算是近年最佳示範；《超級英雄之路》亦是法國電影《Radiostars》男星Douglas Attal首次執導長片，若以口碑計算，卻難跟《無》片相提並論。《超》片於本月9日上架，截至昨日為止，影評網站「爛蕃茄」的觀眾好感度只有31%，或許跟它不似《復仇者聯盟》一類，充滿正邪兩派惡鬥連場的官能刺激有關。

《超級英雄之路》故事由一宗離奇綁架案揭開序幕，一名魔術師醒來，發現自己被綁在手術枱上，血液不斷流失，身邊則有一具乾屍，情况相當詭異。

鏡頭一轉，巴黎警察莫羅（Pio Marmai飾）一向表現慵懶，某日上司指派他跟皇家小隊女警搭檔，調查夜店失火及校園縱火案，意外揭發有人在黑市兜售神秘毒品，普通人服用後便可擁有短暫超能力。

情節類似《超能計劃》

這個設定跟Netflix去年上架、金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）主演另一超級英雄片《超能計劃》如出一轍，究竟是抄襲抑或巧合？實在耐人尋味。

在這個虛構的巴黎社會，超級英雄跟普通人一直和平共存，隨着毒品氾濫，生態逐漸失衡，莫羅等人沿着線索，拘捕一名涉案疑犯，後者同黨聞風趕至，竟然使出失蹤魔術師的超能力，令到警局大亂。莫羅終於發現，幕後黑手納賈為了集天下所有超能力於一身，於是四出綁架超級英雄，抽取血液藉此提煉異能毒品，莫羅誓言阻止，同時揭開他一直拒用異能的原因。

能否開拍續集成疑

原來在某次拘捕行動中，莫羅無法使出異能，導致同儕陣亡，對此深感愧疚，決定從此「封刀」。直至納賈出現，令到民眾甚至皇家小隊身陷險境，莫羅的終極潛能終於覺醒，不單制服壞蛋，更被封為史上最強超級英雄。從片尾的彩蛋片段估計，製作公司考慮開拍續集，問題是此片口碑欠佳，能否如願添食？實在令人懷疑。

事實上，《超級英雄之路》故事簡單，一如片名所說，講述男主角由頹廢中年變成超級英雄的過程，然後重複《蜘蛛俠》所講「能力愈大，責任愈大」的老掉牙命題，加上劇情甚多漏洞，例如奸角納賈設定甚弱，結局輕易被人收拾；異能毒品對於超級英雄的威脅亦不算大，難以營造緊張氣氛。