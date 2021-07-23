劉德華為河南加油停新歌宣傳 Angelababy捐50萬 網民嫌少

【明報專訊】河南鄭州暴雨成災，前日英皇老闆楊受成跟旗下藝人謝霆鋒、容祖兒等捐出1400多萬人民幣救災，內地與台灣的藝人也出錢出力幫助災區。

五月天低調捐300萬

昨日有網民發現五月天所屬的「相信音樂」低調捐出300萬元人民幣，阿信只在微博寫：「心疼不已，感同身受。河南加油，希望一切災傷降到最小。」網民被五月天「悶聲做好事」感動。捐款藝人中包括Angelababy（楊穎），她的工作室公開捐款收據並一度登微博熱搜。有網民留言：「50萬不夠呀，baby。」稱她捐得少。不過也有網民認為捐錢是心意不是競賽，不應比較。

劉德華原定派新歌《奉陪到底》慶祝入行40年，因河南洪災，他拍片宣布新歌活動暫緩推出。華仔說：「因為看到河南很多地區暴雨成災，我難受，所以把這活動暫緩吧。」華仔又感謝逆行者們，希望他們平安，同時他又呼籲民眾如沒必要則不要外出，他說：「如果要外出的話，要遠離電線杆，不要主動涉水。如在家中的話，遇到洪水進入就要記得拉電閘。」之後華仔再說：「我們大家一起為河南加油，希望大家加油！希望所有朋友能平安，加油！」

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