懶理劇接劇靠老爺曾志偉閒言 王敏奕默默耕耘力證憑實力

【明報專訊】王敏奕加盟無綫旗下星夢娛樂後，一劇接一劇，很多人都認為她是獲回巢任職副總經理的老爺曾志偉帶挈。王敏奕否認，表示在今年初《香港愛情故事》播映前，已獲多名監製垂青邀她演出，包括正在播映的重頭劇《刑偵日記》，當時老爺還未回無綫。不過她亦預了曾志偉回無綫出任高層，會引來閒言閒語，一定有人說她有很多工作機會。她不想像小朋友般哭訴解釋「唔係呀。」唯有默默努力，現在亦然，王敏奕說：「不要讓給予我機會的人失望，話我唔得，我在電視圈的時間尚淺，很多監製還未認識我，需要時間去證明自己的能力。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

王敏奕自覺很幸運，去年有份參演的無綫劇《香港愛情故事》、《刑偵日記》及《把關者們》，今年緊接推出，很快見到效果，她說：「機會不是『老奉』的，當來臨時就要好好把握，努力做到最好，證明給大家睇，讓人覺得我是值得擁有這些機會，繼續給我演出機會，嘗試不同劇種和角色。」

她直認與老爺曾志偉共事同一公司，對方更是高層，多少有點壓力，所以要做好本分和專心工作，不想有流言蜚言傳入長輩耳中，影響長輩及令他們擔心。

有幸跟視帝視后過招

王敏奕在《刑偵日記》飾演法醫人類學家，與黃智雯同時愛上王浩信，她說：「王浩信有多重人格，我和黃智雯分別與他其中一個人格拍拖，但大家能理解和接受。」

她大讚王浩信和惠英紅（紅姐）很厲害，不愧是視帝和視后，王敏奕說：「看劇本時，已覺得王浩信的角色真的很難演，戥他擔心和緊張，但看着他全都做到，背後一定下了很多工夫。認識他之後，很欣賞他對演戲的追求，用心演好每場戲，能成視帝好合理。至於紅姐就不用說，演技出神入化，睇到O嘴，氣場好勁，我無被嚇倒，卻有點緊張，跟那麼犀利的演員合作，緊張好正常，但又很期待和興奮，她的功力可以引領整場戲氣氛，勁。」

愛是不保留

現實生活中，王敏奕無試過像劇中那麼錯縱複雜的三角戀，因為她愛一個人就全程投入，很難分心，並說：「我是付出型，愛一個人想給對方很多東西，多於對方給我，可能我太浪漫，喜歡一個人有所保留就不浪漫、不美好。做演員已經面對很多情緒控制，如果生活上感情也那麼複雜，情緒會很累，我不是那種能收放自如的人，很難將感情今日給這個，明天給那個。」難怪跟結婚兩年的老公曾國祥（Derek）仍像新婚般甜蜜。

未有造人大計

談到Derek執導的《少年的你》獲不少獎項，王敏奕透露老公的成功得來不易，背後付出很多，她說：「我知他有多專注，付出很多時間和心力，壓力也很大，比演員更不講回報，若不喜歡是捱不下去的。他有才華，當然還要配合天時、地利、人和，所以好戥他高興。疫情關係，不能慶祝，亦不能去旅行，這刻最重要是大家身體健康、開開心心和工作順利，已是很大幸福，現在幸福好簡單，身體健康和有工開，攞獎慶祝都好奢侈，可能待疫情過後，狠狠的去一個悠長假期，但我和Derek的工作已排到明年。」

豈非沒時間造人？她稱現階段未有計劃生小朋友，並說：「還沒有這個盼望，現在想先努力工作做點成績，不想將來後悔。」

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