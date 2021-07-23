鄭裕玲難忘採訪北京奧運 吳業坤越洋向姚焯菲派心

【明報專訊】無綫副總經理曾志偉昨日率領鄭裕玲（Do姐）、農夫、鄭衍峰、孔德賢、陳庭欣及15名《聲夢傳奇》學員等，於電視城出席《2020東京奧運會》拜神儀式，其間與身在日本採訪的方力申、吳業坤（坤哥）及周奕瑋視像通話。

方力申趁機向曾志偉申請奧運採訪結束後stay behind，笑言因工作太忙，無時間在東京遊玩和認識新朋友。姚焯菲（Chantel）的鐵粉坤哥，透過直播見到Chantel現身時，即做出心心手勢，向對方越洋派心，十分搞笑。

Do姐愛看體操跳水

有多次主持奧運經驗的Do姐稱最深印象是2008年北京奧運，她說：「因當時親身到現場採訪，公司更派出幾百人去當地，無咩特別準備，不懂便問專家。」她最喜歡看跳水、游泳、田徑和體操，被鄭衍峰取笑偏向喜歡看服飾較少布的運動項目。

鄭衍峰透露兒時看《當四葉草碰上劍尖時》被黎諾懿所感染，故對劍擊產生興趣，Do姐聞言即搬其「愛人」出來，反問對方：「你有冇看王嘉爾（前香港劍擊代表隊成員）呀，他才是真正劍擊運動員。」鄭衍峰即耍冧說：「對不起，說漏了。」場面搞笑。

C君幫孔德賢打圓場

孔德賢渴望見到香港再有運動員奪得奧運金牌，因當年李麗珊攞金牌時他還未出世，此言一出全場安靜，C君搞笑說：「你點解咁遲先出世呀？」陸永則覺得只要奧運能順利舉行便可。他們表示當地疫情嚴峻，叮囑方力申、坤哥及周奕瑋在當地要小心，但不要忘記買手信。

記者：陳釗