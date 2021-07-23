【開箱】《無法抗拒的他》 宋江扮賤男揭愛情殘酷現實

《無法抗拒的他》畫面唯美，網民批評此舉有美化賤男之嫌。

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC上月19日首播愛情劇《無法抗拒的他》，由《夫妻的世界》韓韶禧與《Sweet Home》宋江合演，香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix同步收看。全劇共分10集，截稿前已播到一半，韓國收視平平，一度跌至1.2%，最高亦不過2.2%，卻能登上Netflix香港收視排行榜冠軍，估計跟此劇目標觀眾以年輕人為主，習慣上網煲劇有關。

女主角淪為「炮友」

《無法抗拒的他》改編自韓國網絡漫畫《雖然已知道》，講述不相信愛情，但渴望拍拖的女人，跟不想談情只享受性愛的男人，如何發展一段浪漫故事。首集講述在大學修讀藝術的劉娜比（韓韶禧飾），在藝術展上看到男友劉賢宇（崔成宰飾）以她性交的姿態作為題材，為此感到不快，加上男方一腳踏兩船，於是提出分手。失戀的她在酒吧買醉，遇上朴宰彥（宋江飾）搭訕，互生好感。其後在同學聚會上重遇，原來二人是同校學生，但男方比她低兩年級。

劉娜比透過同學得悉，朴宰彥從不認真談情，於是理性地告訴自己，不要接近男方，卻無法控制個人情感，甚至夢到跟對方發生關係。某日劉娜比病倒，朴宰彥通宵照料，二人感情升溫，纏綿一夜之後，男方竟說「一個人吃早餐，然後偶爾見面」，擺明劃清界線，僅視女方為性伴侶。

劉娜比與朴宰彥的「炮友」關係，突然在校園廣傳，有學生嘲諷劉娜比性開放，亦有人狠批朴宰彥是賤男。

某日有個陌生男子抵達校園，向傷害其妹的朴宰彥尋仇，劉娜比發現男方一腳踏幾船，決定終止關係。與此同時，朴宰彥的前度女友尹雪雅（李烈音飾）糾纏不休，更找上劉娜比，令她更加痛苦。

難定「暖男」或「賤男」

《無法抗拒的他》講述大學生的愛情故事，人物設定寫實，然而導演卻常以唯美影像，美化朴宰彥的溫暖笑容與體貼話語，令人誤會他是「暖男」多於「賤男」，難以對他的行徑咬牙切齒。劇中朴宰彥從沒否定自己的愛情觀，劉娜比亦心知肚明，變成你情我願，難以批判對錯。

據悉劇集跟漫畫有許多不同之處，原著的朴宰彥真心喜歡舊愛尹雪雅，只當劉娜比是性伴侶，但在劇中朴宰彥與劉娜比分開後，男方開始動搖，似想為女方作出改變。

另外，尹雪雅在原著較少露面，劇集明顯增加戲分，把她描寫成「心機女」，第5集她刻意在劉娜比面前掉下「蝴蝶」圖案打火機，暗示自己經常與朴宰彥見面，便是一例。

意識不良列「19禁」

根據原著劇情，朴宰彥想與前度復合，浪子回頭，但因劉娜比故意告知尹雪雅，二人曾經發生關係，導致尹雪雅無法跟他再在一起。男方得悉內情，假意跟劉娜比復合，實情是向她報復。

《無法抗拒的他》開播前已被列為「19禁」級別，即不適合未成年人士觀看，更事先張揚劇中有不少親熱戲。事實卻是，男女主角的牀戲並不暴露，「19禁」可能是指意識大膽及不良，唯恐被指鼓吹濫交及一夜情。

另一方面，劇集節奏緩慢，主角感情糾纏不休，看罷令人昏昏欲睡，加上畫面唯美像MV，欠缺寫實感覺。話雖如此，男女主角頗具吸引力，現年27歲的宋江與26歲韓韶禧外形合襯，俊男美女相當養眼，而且演技自然，因此仍值得一看。