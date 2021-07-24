王浩信商場獻唱被觀眾掌聲感動 陳豪自誇力大如牛可舉起老婆3子女

【明報專訊】兩視帝陳豪與王浩信昨晚聯同黃翠如、朱晨麗、胡鴻鈞、陳敏之到奧海城出席《全城齊睇東京奧運開幕禮》直播活動，由崔建邦和張寶兒擔任司儀，吸引逾200名觀眾圍觀。對於有網民將無綫藝人與ViuTV的MIRROR、ERROR昨日出席商場活動的場面比較 ，陳豪說：「今（昨）日是好日子，適合開張、搞活動，我本身不太會比較，各花入各眼！」他相隔一年再做商演，回到以前與現場觀眾交流的氣氛。王浩信即場獻唱，再聽到現場觀眾的掌聲好感動。

陳豪表示支持中國舉重選手，因他做健身操練時愛上抓舉，對體能是好訓練，強壯身上較隱蔽的肌肉，笑言現在可以用雙手舉起太太和3名子女。他最近經常跟家人到酒店度假，稱有時間就盡量帶同家人出外輕鬆，不介意在社交網分享泳裝照，他說：「我除了是演員，都是導演，太太的靚相和子女的生活片段都是我影的，小朋友每逢生日都期待拍片留念，令我信心大增。」但他只是玩票性質，未想開相展，也未敢執導商業片。至於開網上親子頻道，他認為好長遠，要先想一想。

王浩信不抗拒一家三口拍廣告

王浩信獻唱《夏日傾情》和《至少還有你》，再感受現場觀眾掌聲非常感動。疫情下他接近兩年沒出席商演，今次趁奧運出來見大家，希望疫情快點過去。他熱愛打羽毛球，支持奧運羽毛球和劍擊項目。他透露旗下工作室新簽了港隊劍擊運動員佘繕妡，希望幫她事業更進一步。

王浩信早前開網上直播，女兒跑入鏡頭半秒，吸引網民注視，他笑說：「個女想知我做什麼和跟誰傾偈，跑來看了半秒，想不到大家cap圖。」他無意在網上頻道分享親子環節，希望讓女兒平靜度過校園生活。若廣告商邀他和太太陳自瑤及女兒拍廣告？他說：「我形象很少這樣，也沒打算行這方向，但我保持中性態度，不會抗拒，等經理人處理。」

朱晨麗佩服運動員堅毅精神

朱晨麗追捧奧運韻律泳和體操項目，曾幻想到現場欣賞賽事，又提到家人以前安排她學跳舞、表妹學體操，不過操練太辛苦，結果表妹放棄了，令她體會運動員的堅毅精神值得學習。朱晨麗最近以師姐身分參加港姐訓練營，向候選佳麗分享貼士，雖然其隊員賴彥妤被淘汰出局，但對其餘6名同組佳麗有信心，睇好其中兩人入三甲。

黃翠如撐李慧詩為港爭光

黃翠如撐代表香港出戰奧運女子單車賽的李慧詩，期望她能攞獎為港爭光。談到老公蕭正楠返內地工作前，在社交網呼籲大家帶熟食給太太黃翠如？翠如稱老公很擔心她，離家前還買了乾糧、醃肉和叮叮粥給她，「老公幻想不到我識煮飯，其實一個人不用整太多食物，他還叫鄰居照顧我的晚餐」。她透露最近練跑，生活像農夫一樣早睡早起，目標堅持兩個多月，練到老公回家為止。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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