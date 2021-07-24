【開箱】《秘密內幕~女警的反擊》 新紮師妹的「刑偵日記」

【明報專訊】《死亡筆記》女星戶田惠梨香繼今年初主演《我家的故事》後，今季伙拍《傻爸青春白書》永野芽郁合演日本NTV電視台夏季新劇《秘密內幕~女警的反擊》，圍繞新紮師妹跟着資深女警出勤，邊工作邊學習的成長故事。走小品、溫情路線，比沉重、燒腦的刑偵劇更容易打動觀眾。

永野芽郁確診 或影響播放日程

《秘密內幕~女警的反擊》改編自同名漫畫，由《監察醫朝顏》根本非翟編劇，《與你在世界終結之日》菅原伸太郎、《過度保護的加穗子》南雲聖一及伊藤彰記聯合執導。原著漫畫作者泰三子曾任職警察10年，直至2017年放棄了穩定的公務員工作，當全職漫畫家。她利用過往執勤時的經驗，創作關於日本巡警的故事。

《秘密內幕~女警的反擊》本月7日首播，至今播出3集，平均收視11.5%。昨天日媒報道，女主角之一的永野芽郁，本月20日晚發燒，其後確診新冠病毒。目前高燒未退，正在家休養。據悉《秘密內幕~女警的反擊》仍未煞科，主角染疫或對其後播出日程有影響。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看。

故事講述資深女警藤聖子（戶田惠梨香飾）原是刑事課精英探員，被調往埼玉縣町山警署擔任巡警，與新紮師妹川合麻依（永野芽郁飾）拍檔，藤聖子還肩負起指導對方的職責。

輕鬆搞笑道出工作日常

首集講川合麻依當上警察後被派到町山警署工作。她個性單純，是不折不扣的天然呆少女。川合工作能力麻麻，經常碰壁。她是遵從父親教誨，想有穩定收入才當警察，其後發覺工作瑣碎，既辛苦又沒有成功感。與藤聖子合作後更感自卑，於是打算辭職。川合後來透過一宗企圖自殺案，明白到自己雖然有許多不足，但憑一顆熱心，有機會幫助巿民，才打消辭職的念頭。

劇中沒有恐怖的連環殺人犯，也沒有複雜的奇案，主要圍繞警察每日要應付大量的瑣碎工作，例如開違例罰單、尋找失物等。以寫實和搞笑的情節，道出女警的日常。第2集，藤聖子與川合麻依分別與刑事課男警山口武志（山田裕貴飾）及源誠二（三浦翔平飾）假扮情侶，跟蹤販賣毒品的男公關。然後4人分成兩隊，跟着疑犯走進「情趣酒店」，川合麻依對着源誠二高呼：「沒有戀愛經驗，不可以（進去）！」為完成任務，她勉為其難進入酒店房後，卻對房內一切感到好奇，場面搞笑。另一方面，藤聖子知道若成功拘捕疑犯，會獲得特別休假獎勵，於是故意在行動中「色誘」拍檔山口武志，使後者錯失拘捕疑犯的良機，藤聖子遂捷足先登立功。此劇以輕鬆搞笑的方式，道出警察的日常工作即使是小案件，也會盡力破案，沒有刻意賣弄警察忠誠勇毅、威風凜凜、衝鋒陷陣的一面。

新紮師妹比戶田惠梨香搶鏡

劇中女警下班後談八卦的情節也十分惹笑。藤聖子、川合麻依與刑事課女警牧高美和（西野七瀨飾）每集均會聚在一起，邊喝酒邊吐苦水。身為前輩的藤聖子談起戀愛話題時說：「男人很單純的，腦袋裏只有兩件事：食物與色情。」對白讓人發出會心微笑。

戶田惠梨香在《秘密內幕~女警的反擊》擔正女一，扮演新紮師妹的永野芽郁卻更為搶眼。直到目前為止，故事重點也是圍繞着她的成長，戶田惠梨香好像在襯托對方而已。不過，劇中提到戶田惠梨香被「降職」，是受刑事課上司的職權欺壓才會調到軍裝，估計之後會再有劇情詳細解釋。戶田惠梨香與永野芽郁姊妹檔演出，火花十足，後者雖年僅21歲，但演出自然，在經驗豐富的戶田身邊也沒給比下去。此劇被指是去年大受歡迎的《MIU404》女警版，相信有望成為今季的收視黑馬。