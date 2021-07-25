無緣合作拍戲 姚焯菲：姜濤前輩是學習對象

【明報專訊】憑《聲夢》爆紅的14歲姚焯菲（Chantel）昨日到銅鑼灣出席商演活動，吸引大批粉絲到場舉燈牌支持。Chantel表示自決賽後工作不斷，要排至下星期。提到她未如傳聞跟姜濤合作拍電影？她說姜濤前輩已否認，她目前只想多上演藝堂，先加強練習演戲技巧。有否感到失望？她表示合作傳聞只是聽家人講，沒聽公司提過，不清楚情况，心情未有過驚喜或開心不開心，但她讚姜濤前輩是其學習對象：「聽講他好有禮貌，希望學到他的待人處事。」

Chantel於8月拍劇，她表示對演戲有興趣，開心跟《聲夢》參賽者一齊合作，聽聞她會演炎明熹（Gigi）的細妹，很期待，「平時跟Gigi是朋友身分相處，想感受她像家姐般照顧我」。Chantel未出道已聲演廣告，她稱是銀行廣告，希望未來跟時裝、化妝品等品牌合作，可多方面嘗試。

彭秀慧：新戲無15歲重要角色

彭秀慧執導的新戲由姜濤與毛舜筠主演，對於有傳Chantel參演，彭秀慧在社交網回應稱傳言歸傳言，知道好多人關心和緊張這件事。她說：「我唯一可以說的是，其實無15歲重要角色啊！」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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