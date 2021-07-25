《愛．回家》直播熊家睇奧運 呂慧儀狂煲運動資料驚失禮

【明報專訊】無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》為配合播映「2020東京奧運會」讓路，昨晚一集延至晚上10時及半直播形式。演員劉丹、單立文 、滕麗名、呂慧儀及鍾志光等昨日已錄影該集上半部分，下半部分演出會現場直播，講述他們在熊家聚會欣賞奧運項目。《愛》劇今晚起提前7時30分播映。

滕麗名表示以前都試過為劇直播演出：「拍《真情》大結局試過直播。」呂慧儀擔心失禮，會於直播前閱讀運動項目的資料，「不想問錯低能問題，我以前都有打排球」。滕麗名追看奧運單車、跳水、劍擊項目，覺得好刺激，讚香港隊劍擊代表江旻憓躋身8強好犀利，她說：「我身邊的朋友，因牛下女車神李慧詩而踩單車，但他們嫌我慢，又怕我受傷，不受我玩。」呂慧儀稱疫情影響奧運延期，運動員仍不斷訓練，值得支持。

鍾志光要多謝江旻憓

鍾志光忙為奧運節目做主持，又兼顧拍劇，雖然休息時間減少，但多了機會吸金。是否爆騷？他笑言OK，都是搵食。他劇中演佳叔，跟熊家一起睇奧運節目，錄影時忽然技癢變評述腔，劇組給予空間自由發展，好快收貨。對於港隊劍擊代表江旻憓8強止步，賽後受訪時道歉，令他感動，「她代表香港與有榮焉，點解道歉，我們好多謝她才對」。

記者：鍾一虹