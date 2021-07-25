兩子撫養權歸巿村正親 篠原涼子離婚棄贍養費

【明報專訊】《新聞女郎》鈴木保奈美和搞笑藝人石橋貴明本月中宣布離婚，昨日再有一對明星夫妻未能同偕白首；《集團左遷》72歲資深男星市村正親和《超級特派員》47歲女星篠原涼子，近年多次傳出婚變，篠原涼子被揭發與丈夫及家人分居逾一年。昨日雙方透過所屬事務所宣布結束16年婚姻。兩子撫養權歸巿村正親，亦沒有贍養費及財產分配等問題。如今自食其力的篠原涼子被爆月花5.6萬港元租屋，看來今後要努力拍劇掙錢。

2005年結婚的市村正親和篠原涼子，昨日透過所屬事務所宣布離婚，同日向政府申請離婚，正式結束16年夫妻關係。兩子撫養權歸巿村正親，沒有贍養費及財產分配等問題。市村正親在聲明中稱，與篠原涼子相遇是他人生最大的喜悅，未來也會繼續支持對方，無論作為母親還是演員，都祝福她能更上一層樓。

篠原涼子感謝丈夫一直以來的照顧，指巿村正親無論是婚前還是婚後均是其學習對象，「我非常尊敬他，對他的尊敬，現在與今後都不會改變。現在的我也是深受巿村先生所影響」。篠原涼子又謂他們一致決定兩子撫養權歸巿村正親，但她身為母親，還是會愛護及支持兒子。

藉口因疫情分開居住

雖然二人未有透露離婚原因，但篠原涼子指二人商量了屬於他們的新相處形式和環境。巿村正親則表示在疫情下，為了防止家人受到感染開始分居，隨着疫情持續及工作不斷，分居成為了基本生活方式，二人因此考慮新的相處模式。

事實上，篠原涼子與巿村正親近年屢傳婚變，前者被揭發自去年3月開始搬離愛巢，巿村正親則與兩子同住，當時兩人否認婚變，指疫下為了工作與家人健康着想，才暫時分開居住。上月初，篠原涼子被日媒拍到帶着美食回家探望兒子，卻刻意選擇丈夫不在家的時候才出現。巿村正親則多次被目擊單獨接送兒子上學，還獨自出席學校的家長會。

巿村正親與篠原涼子於2005年結婚。2008年誕下長子，2012年再添一子。二人於2001年因演出舞台劇《哈姆雷特》相識，兩年後開始拍拖。他們宣布婚訊時，巿村正親大讚篠原淳子是「神給我的最後一份禮物」，篠原涼子則大讚男方開朗體貼。篠原涼子誕下兒子後，大幅減少幕前演出，專心相夫教子，直至近年才全面復出。2014年，巿村正親患上胃癌，他曾表示全靠篠原涼子叫他做身體檢查，才及早發現病情，並得以康復，故封篠原涼子為救命恩人。

獨居月租5.6萬寓所

另外，雜誌《女性自身》昨日報道，篠原涼子目前獨居於月租80萬日圓（約5.6萬港元）的高級住宅。離婚後沒要求贍養費及財產分配，相信篠原涼子今後要落力拍劇。據悉她正忙於拍攝影視串流平台Netflix原創日劇《金魚妻》。

文：蘇珮欣