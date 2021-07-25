【開箱】特首推薦《號手就位》 軍旅題材偶像包裝

李易峰飾演的夏拙是數學天才，成為火箭軍新兵後很受上司賞識，但他同時愛質疑愛發問的個性，也遭遇苦頭。

【明報專訊】ViuTV推出港版《大叔的愛》掀起熱話，特首林鄭月娥上周出席行政會議前也被記者問及，她自言沒看《大》劇，反推薦本月19日在港台電視31首播的大陸劇《號手就位》，聲稱「很勵志，很正面」。多得特首「助攻」，否則很多觀衆可能不曉得港台的節目調動有此安排。

小說改編 黨慶劇目之一

《號手就位》改編自軍人出身80後作家豐杰的長篇小說《斑斕：畢業了，當兵去》，全劇49集。故事講述4名大學生畢業後加入火箭軍新兵營，在老兵帶領下，歷經訓練和磨練成為「王牌號手」的故事。此劇是中國人民解放軍火箭軍政治工作部宣傳局出品，也是國家廣電總局慶祝中國共產黨成立100周年「理想照耀中國」劇目之一。

根據內地傳媒報道，《號手就位》的演出陣容不弱，譬如有幾年前憑《隱秘而偉大》走紅的李易峰擔正，還有《最好的時代》90後演員陳星旭、吳卓羲的舊女友張馨予，以及《唐人街探案》肖央等參演。首集開始沒多久已交代李易峰扮演的男主角夏拙加入火箭軍新兵營後鋒芒畢露，看完操作示範，即在旅長安雷（于波飾）面前質疑操作方式浪費了幾秒時間，給對方留下深刻印象。夏拙主動的表現，卻惹來班長呂征（王大奇飾）不滿，一直訓斥他。夏拙倒不受教，還搶白上司難道有問題不能提出，反問呂征，「我們花那麽多時間摳被子，為什麽不花時間來讀書？」呂征本要向安雷投訴調班，後者不同意，而且認為夏拙提出的意見完全沒問題，他說：「要統一思想，保留個性，只要對部隊有利的意見，不管是誰都該提，提得對就該改。」盡顯高層與中層的不同意見，還有新兵不一定呆頭呆腦只服從上司命令。

第一集中段，新上任的副司令郭振軍（石兆琪飾）微服出巡，假裝成解放軍報的記者獲派到火箭軍部隊採訪新兵。郭出場時司機就問他是否應先通報讓軍營準備，郭一口拒絕；司機還說若部隊知道他到來，必定每塊磚頭都擦乾淨，郭即斥道：「軍隊是打仗的，不是給領導來演戲。」這是此劇同一集再次為軍隊管理層設定了開明形象，到底是戲劇效果，還是反映現實？大概真正解放軍才知道。

天才大學生從戎的理據？

只是若說此劇反映現實，又不大像；譬如夏拙被形容為超級大腦，根本是一部人肉計數機，郭振軍首次跟他碰面，就拿出一條七八位數乘四位數來考他，郭還未按到答案，夏拙已經答了，如此天才，應該是設計火箭或者穿梭機，為什麽不「好好繼續讀書」而要參軍？另一幕戲他跟勁敵歐陽俊（陳星旭飾）比試體能，無論跑步或引體上升，都看不出軍人應有的身手與體格，不知道藝人的訓練不足還是剪接功力有待加強。張馨予飾演的黃文是軍醫，負責治療軍人心理，她的化妝卻太白太濃，甫到部隊裏，有老兵就誤會她是文藝兵，這當然是曲線讚她漂亮，但又符合軍人的形象嗎？

翻查內地百度百科的資料，《號手就位》今年4月13日分別在浙江衛視與江蘇衛視首播，收視點徘徊1.3至2.5不等，成績一般。有網民質疑此劇由首播到結束，在豆瓣網站有不少人留言畀分，該網卻沒有釋出平均分數，似乎不想總結似的。不過看網民的評語倒是兩極，有人認為對軍旅題材感興趣的可能會喜歡，但也有人表示此劇描寫軍旅生活不夠寫實。至少那幾枚搬來搬去的火箭，看來就膠味頗重。另外，也有網民認為此劇依賴人氣演員，就是想吸納年輕一代的觀眾。其實一如港台想藉此劇點燃香港觀衆的愛國熱情，又會否成功？不知新任的港台創作總監馬浚偉又怎麽看？