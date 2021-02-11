ERROR擔任嘉賓出動死亡行星 On仔代C Allstar隊友受罰

【明報專訊】C AllStar一連兩場紅館演唱會前晚圓滿結束，尾場吸引MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）和陳瑞輝（Frankie）、麥明詩和男友人、游學修、蘇麗珊和男友等撐場。嘉賓則請來人氣爆燈的男團ERROR，這也是ERROR首踏紅館舞台，4子現身時全場尖叫聲雷動，掀起全晚高潮。兩隊合唱《我們很帥》，最搞笑是唱完後，ERROR猛叫觀眾記得關注他們和C AllStar的Instagram。兩隊影大合照時，陳健安（On仔）投訴郭嘉駿（193）太高，每次站在對方身旁都被遮住，於是分前後排企，但又到梁業（肥仔）被遮住。

漏口風ERROR明年開騷

身為嘉賓的ERROR帶「死亡行星」作禮物，於台上與C AllStar玩快問快答。其間何啟華（阿Dee）問何建曦（Jase）：「我們明年3月有什麼節目？」Jase快答：「開演唱會！」即全場歡呼。阿Dee瞪大眼說：「我們都不知，所以不知你有否答錯！」疑似漏口風有開騷計劃。保錡再問釗峰：「我最喜歡吃什麼？」台下大叫「女！」釗峰順應民意說：「女囉！」193搶答：「他出名食素，喜歡吃『沙律』（保錡女友）。」最後由最健碩的On仔代表受罰，阿Dee還笑指對方腹肌堅硬，故沒半點受損。

之後C AllStar落台換衫，193說：「多謝C AllStar幫我們暖場暖了個多小時。」首踏紅館的ERROR也不忘「自肥」，阿Dee笑說曾看過張學友紅館個唱有握手環節，但疫情關係，他們唯有改「遙距握手」，語畢4子隔空握勻全場，場面搞笑。出名隨時隨地都能睡着的肥仔，選擇在紅館台上睡覺，他表示相信香港應沒藝人做過。保錡叫觀眾幫手大叫「ERROR」，他會拍片並tag上Justin Bieber，希望對方看到找他合作。193笑言新年開騷會收到利市，但未到新年，觀眾可掉個銀包上台給他，但行了一圈都未有「收穫」，他無奈說：「很離譜呀！」最後ERROR唱出新歌《我們不Chok》。

C AllStar安歌時換上特色衫登場，On仔自言代表運動界，他衫袖位的區徽是從當年在港青足球隊時的波衫拆下來，很有紀念價值。唱完《從當天到今天》後，釗峰回想起當年開首個售票個唱，情緒激動，感謝觀眾12年來的支持，令他們夢想成真開到四面台。向來冷靜的Jase唱到最後一曲《此刻無價》時忍不住流下男兒淚，需隊友安慰。粉絲反應熱烈，完騷後仍不肯離開，C AllStar在歡呼聲下再次上台，最後眾人繞場一周，跟四面的觀眾合照作結。

Jase自稱落淚為交戲

C AllStar完騷受訪時笑指歌酬不變，很開心可以有更多觀眾入場。Jase在演出尾聲喊得最勁，他笑謂「交戲」：「知道喊完就收工嘛，我第一首就已經想喊了。」初嘗四面台，他們稱今次舞台機關花盡心思，尤其出場時從天而降最恐怖，像玩跳樓機一樣，嚇到腳軟。

談到為何會邀請ERROR做嘉賓？他們稱很欣賞ERROR， On仔更自認是元祖級粉絲，大讚ERROR做節目很用心、很有橋和有腦，有機會都想跟ERROR有個4對4節目，或者交換一下隊友。釗峰稱首場也很開心請到林家謙當嘉賓，被對方出場時的尖叫聲震懾。

記者：陳釗

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