黎澤恩@Mr.出手繪Tee 好友送蛋糕補祝生日

黎澤恩（中）獲好友送上蛋糕補祝42歲生日，並祝他腹肌常在。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】樂隊Mr.成員黎澤恩（Ronny）的手繪藝術Tee，昨日於旺角舉行的Art Tee啟動禮曝光，老友關楚耀、羅孝勇、隊友杜志烜（Tom）、「牛雜妹」李亦喬到場支持，他們又預備了蛋糕為Ronny補祝42歲生日，祝他腹肌常在。

Ronny表示最近考獲地產經紀牌、健身教練牌、保險經紀牌，好開心再接到這個新嘗試，接觸創意手繪Tee。他笑言一向畫的畫太抽象，人類未必睇得明，今次透過朋友，在網上找到一名畫家幫手，將他的創作構思融為環保物料T恤圖案，他說：「我跟這畫家朋友未見過，全程透過社交網交流，想不到都可以合作，他肯受我玩，人間有情。」

羅孝勇期待睇太太處女作

羅孝勇提到跟Ronny合作劇集《白色強人II》變朋友，早前還一起合唱，鼓勵Ronny下次推出唱片與創意Tee合輯。羅孝勇早前在疫下低調跟模媽王丹妮註冊結婚，表示待疫情過後再補擺婚宴，其妻最近忙於宣傳主演電影《梅艷芳》，他透露很少跟太太談工作，但非常期待對方的處女作面世。

此外，關楚耀的網紅空姐女友Joann早前在社交網貼婚紗相，傳出兩人好事近，關楚耀解釋：「她睇到條裙好靚，所以透過社交網告訴我，我知道㗎喇，但未求婚。」

記者：鍾一虹