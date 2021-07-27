【開箱】新版《花邊教主》 Z世代的上流學生族

【明報專訊】《花邊教主》（Gossip Girl）2007年在美國CW頻道首播後大受歡迎，捧紅了「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）和麗冬美絲達（Leighton Meester）、齊思哥羅馥（Chace Crawford）、潘百加利（Penn Badgley）及艾威士域（Ed Westwick）等演員，更一連拍了6季，共121集，直到2012年底才落幕，上述演員如今在影視領域各有成就。華納2019年決定拍新版《花邊教主》，並由原作的幕後功臣操刀，原定去年3月開鏡，受疫情影響延至11月拍攝，並於本月8日起在HBO Max首播（香港觀衆可透過HBO Go欣賞）。

疫後重返校園

可能為了試水溫，原作第一季有18集，新版《花邊教主》只有10集，少了近半，7月8日首播後逢周四更新一集，到目前已播出了3集。承接原作精神，新版同樣聚焦紐約曼哈頓一所私立中學「上流」學生的故事。不過舊作中寫校園花邊新聞的是神秘角色，而且還是博客年代，來到新版本已是社交媒體當道的新時代，老師很多時受到壓迫，藉助社交網反擊一群背景優越的學生，贏回老師的飯碗與尊嚴。

新版《花邊教主》首集已貼近現實，講述經過新冠病毒疫情被迫留守家中多時後，師生終於回到學校面授課程。Zoya獲獎學金入讀貴族中學，並跟父親從水牛城搬到紐約市。她首天上學已受到一群「精英」學生的注意，尤其是富有又時尚的Julien，更讚賞Zoya打扮。其實兩人是同母異父姊妹，家庭環境卻迥異，也因為她們的母親，兩人的父親互相憎恨，亦從不往來，更禁止女兒認識對方。Julien與Zoya悄悄透過社交網聯絡起來，就連Zoya能入讀貴族中學，其實也是Julien暗中疏通及安排，志願考入耶魯大學戲劇學院的Zoya，最初毫不知情。

另一方面，Julien的富家子男友Obie愈來愈忍受不了她操控一切忽略他感受的作風，反而跟Zoya愈來愈投契，後來更發展成一對。Julien的同學圈子裏，Audrey與Aki是戀人，卻各自受Max吸引，後者鍾情同志老師Rafa，但Rafa堅持要對方畢業後再打算。衆人錯綜複雜的關係之外，與父母之間也出現問題。Audrey父母離婚，仍同住的媽媽Kiki心情沮喪，還面對生意的難題，在家長會派對上喝醉出醜，令她非常尷尬。Max由同性戀人撫養長大，並揭發了父親Roy對爸爸Gideon不忠，家庭面臨破裂。Julien在夜店無意中發現音樂人父親Davis暗地裏跟創作女歌手Lola交往，對他的隱瞞感到不是味兒，更刻意讓兩人的戀情曝光。

舊版有口碑 新版演員值得留意

舊版《花邊教主》當年大受歡迎，墨西哥、泰國及印尼都曾拍攝「落地」版本，就連內地亦傳出過會開拍，但只聞樓梯響。事實上後來拍成電影的郭敬明原著及執導的《小時代》，也是類似產物，把青春、校園、時尚與愛情生活炒成一碟。至於新版《花邊教主》能否超越前作？暫看3集，似乎有點鬆散及熟口熟面，譬如Zoya與Obie的發展，Julien同學圈子對Zoya的排斥，都是預期之內。比較進步的也許是此劇更注重LGBTQ圈子，例如描述同志原生家庭，以及更多黑人角色出現在這種貴族學校裏，估計也是符合近年荷李活的平權風，卻非創先河，同樣是HBO劇集的《隨性世代》（Genera+ion）也有類似描述，只是該劇不是以貴族學校為背景而已。

跟舊版一樣，扮演學生的多是俊男美女，甚有潛質，例如飾演Julien的佐丹亞歷山大（Jordan Alexander），來自加拿大，現年28歲的她能歌善演，扮演中學生仍有說服力，而且劇中的平頭裝造型，甚有型格。飾演Luna的施安摩連奴（Zion Moreno）擁有超長腿，是跨性別演員。扮演Audrey的愛美莉連德（Emily Alyn Lind）年僅18歲，童星出身的她，曾在《J·艾德格》扮演莎莉譚寶（Shirley Temple）。她在劇中一頭金髮，樣子甜美，前途無量。扮演Obie的伊萊布朗（Eli Brown）則演出過《美少女謊鄰》。劇中一頭粉紅色平頭裝的Aki，伊雲莫克（Evan Mock）飾演，他不但是模特兒，也是滑板選手及攝影師，都是值得留意的名字。