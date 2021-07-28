訪問張家朗失儀欠專業 全城鬧爆 陳約臨撰道歉聲明：深感懊悔

無綫派何振然（左起）、陳約臨、方力申、周奕瑋及吳業坤到東京採訪奧運，陳約臨出位示愛被指欠專業。（網上圖片）

陳約臨（背向鏡頭者）面對奪金後受訪的張家朗，她說：「我我我好鍾意你，點算呀？」（視頻截圖）

【明報專訊】港產「劍神」張家朗在東京奧運奪男子花劍個人賽金牌，成為香港人的驕傲，有關他奪金的消息在社交平台洗版，前晚賽後在現場採訪的TVB記者陳約臨因在訪問中表現不專業、失禮遭網民洗版狂鬧。她在賽後訪問時公開向張家朗「示愛」說：「我我我好鍾意你呀！點算？」令張家朗一臉尷尬。陶傑前晚在電台節目《光明頂》也忍不住斥這個女記者「發花癲！」陳約臨初時未認錯並刪帖文，至昨晚突然公開道歉。無綫方面認為她只是過於興奮與開心，但會先讓她「冷靜一下」。

記者：陳釗

陳約臨跟方力申、吳業坤等被TVB派往採訪東京奧運，前晚她在張家朗爭花劍金牌賽事前已表現極興奮，在IG自爆於採訪區因太嘈畀人鬧。

「我我我好鍾意你呀！點算？」

張家朗賽後接受訪問談奪金感受，陳約臨被指表現欠專業，打斷受訪者發言；陳約臨當時向張家朗說：「我喺觀眾席流淚，要喊！」「我要叫你金家朗」、「我我我好鍾意你呀！點算？」她還要代表香港市民向他送飛吻，她的表白令張家朗好尷尬。網民鬧爆陳約臨，前晚她回應傳媒稱不覺自己的發問不專業，問他吃什麼是想問得細膩點，她更說要堅持這樣問，這問題有重要性。被質疑不是記者？她表示於2017年做體育節目主持時已留意張家朗。

陶傑也有留意陳約臨的言行，在節目中斥她「發花癲！」他說新聞工作者要知道自己要客觀、中立，不可以失儀，說究竟佢係鍾意金牌，還是張家朗？怎可以在電視台散播不正確價值觀。有網民斥陳約臨 ，「破壞晒成個歷史時刻」。有要求無綫撤換她，有留言叫她應在《東張西望》訪問張振朗。

無綫：沒不專業 讓她冷靜一下

昨日負責奧運節目的無綫製作經理衛世輝接受《明報》訪問，對於外間斥陳約臨不專業，他認為陳約臨當時表現十分興奮及開心，沒有不專業。問會否安排陳約臨從前線採訪退下來？衛世輝稱公司會讓她冷靜一下，她在當地仍有工作，因為人手有限，有必要時也要採訪。

陳約臨出事刪帖文後，社交平台狂吸嬲，經過一日「潛水」，昨晚她在社交平台撰寫道歉聲明。她承認因激動和興奮而作出不恰當的發問與失儀舉動，對自己欠專業的表現深感懊悔。她向張家朗、TVB與受影響的單位與觀眾深切道歉求原諒。陳約臨於2016年以香港代表身分到東京參加國際小姐選美，最後贏得「亞洲皇后」獎項。翌年加入無綫，曾主持《體育世界》、《3日2夜》及明珠台《港生活．港享受》等。她又在珠海學院兼職講師，教導主持技巧。

方力申上載賽事片段疑違規

前晚方力申也在現場並開直播，他向網民展示獲張家朗合照及在運動Tee上簽名外，還用手摸一摸張家朗手上的金牌。不過有網民發覺小方與陳約臨先後在社交平台上載賽事片段疑違規，他後來也刪掉了直播片段。

林奕匡：老婆李靄璣撐港隊

林奕匡的太太李靄璣是無綫奧運主持之一，有稱她日前在評述香港對法國的混雙乒乓球八強賽事中欠專業兼不撐港隊，被網民鬧爆。

昨日林奕匡出席活動時撐老婆說：「她怎會不撐港隊？我都有觀看這場賽事，她其實是在講對方有什麼好的方面值得我們學習，想取得平衡，絕不是不撐港隊，大家誤會了。」

張家朗前度落淚：港人為你驕傲

張家朗奪金有人開心到喊，包括前度女友馬詠茹，她是前香港女子單車運動員，跟張家朗是運動界金童玉女，不時在社交平台曬恩愛，據稱拍拖3年。馬詠茹在nowTV奧運節目擔任主持，前晚張家朗奪金後，她在社交平台分享照片，看着張家朗得獎受訪的畫面時抹眼淚，留言：「今次全香港人都為你感到驕傲。」