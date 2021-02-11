193想搵「劍擊界193」合作拍廣告

【明報專訊】奧運金牌得主張家朗成為香港劍壇歷史第一金，令人振奮，藝人紛紛在社交平台留言恭賀，古天樂留言：「Proud of you。」古巨基說是難以形容的感動，寫道：「熱血！滾動！金牌劍神！」導演陳詠燊說久未感受振奮的滋味，形容張家朗的型並非Chok出來，是由心出發，他亦不忘多謝每一名香港運動員。「人氣王」姜濤亦說︰「真心為你感到開心，真的不容易，辛苦了！」

張家朗身高193cm，ERROR成員郭嘉駿亦因身高而被叫「193」，前晚193在ViuTV節目《奧運有團伙精彩一夜》說︰「無論是ViuTV的193，即是電視界193還是劍擊界193都是那麼犀利！」主持Keyman問他是否想找「劍擊界193」合作？193說：「是，我打算上來搵廣告，因為覺得193的組合好好，193加193，386cm可以做很多事。」

昨日電台節目《在晴朗的一天出發》主持林海峰、盧覓雪及阮子健在張家朗的得獎感言中選金句，除了「大家要堅持，切勿太易放棄」外，他們認為金中金是「再退落去都唔係辦法」，可以媲美李麗珊當年獲奧運金牌時說：「香港運動員唔係垃圾。」可以講20幾年。

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