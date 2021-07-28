孖住睇騷傳譜姊弟戀 麻利斥唯恐天下不亂 AK幽默回應：娛樂到大家就可以

AK不避嫌在社交網上載與麻利及一班朋友睇C AllStar演唱會的合照。（網上圖片）

【明報專訊】男團MIRROR人氣強勁，有關12子的事宜都備受關注，其中28歲的副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）近日被指與39歲商台DJ麻利譜姊弟戀。緋聞女主角麻利率先澄清，自稱是AK的粉絲，直斥造謠者唯恐天下不亂；AK則幽默回應，表示娛樂新聞娛樂到大家就可以了。

娛樂組

最近有報道指AK與麻利興趣相同，不時相約睇戲及滑水，日前更結伴到紅館睇C AllStar演唱會，因而被指擦出愛火譜姊弟戀。不過睇騷當晚隊友陳瑞輝（Frankie）也被影到同場，故不少網民均認為可信性低。

報道又指緋聞女主角麻利在私人facebook以不開名方式回應：「喂傳我同邊個邊個拍拖，一次比一次出色，大家好睇得起我喎。」「傳聞中男主角都相當嗒得杯落，我覺得威威嘅。」

麻利自認「生粉」

不過之後麻利在Instagram（Ig）限時動態澄清，未曾受訪並直斥︰「點解呢個世界要咁無聊？我係『生粉』（AK粉絲暱稱）嚟㗎，唯恐天下不亂。」又說︰「兩個同性就係基，一男一女上樓，就係唔知搞乜，出街就係拍拖，唔講嘢就係鬧離婚，點解要令大家生活咁多八卦？」「我靠你回應，點解我唔自己出post？」

AK戥隊友唔抵

AK亦在Ig限時動態澄清緋聞，他幽默表示：「收到好多DM，唔明白點解要斷章取義，竟然咁樣抹煞咗@frankie729（陳瑞輝社交帳號）@oscarlee嘅上鏡機會，太可惡。」還hashtag娛樂新聞娛樂到大家就可以了。

其實當日AK除了跟隊友Frankie及商台DJ Oscar睇演唱會外，還有麻利、Super Girls的陳穎欣（Yanny）、蔡明思（Jessica）及吳嘉禧（Cheronna）等，AK亦大方在社交平台分享合照。

網民亦叫大家不要太敏感，留言：「其實單身偶像都需要異性朋友，有時又唔好太敏感。」「睇戲又唔代表啲乜嘢嘅。」「一齊又有乜嘢問題呢？年齡仲係問題？咩年代？」等力撐偶像。