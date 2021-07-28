薛家燕喜見舊生鍾柔美獲認同 慳妹炎明熹10萬獎金不亂花

炎明熹自認不是亂花錢的人，將比賽贏的10萬元獎金儲起。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】汪明荃（阿姐）、薛家燕（家燕姐）與炎明熹（Gigi）等昨日到香港文化博物館出席「瞧潮香港60+」展覽開幕禮。館內展出阿姐的舊唱片和珍貴劇照，問到明年是她入行55年，會否考慮舉辦展覽？阿姐透露未諗慶祝活動，50年時已大搞過一次，要先儲多些作品。

談到港隊劍手張家朗為港再奪奧運金牌，阿姐表示很激動，恭喜張家朗；並祝出戰200米自由泳決賽的港隊女泳手何詩蓓好運。阿姐稱很多奧運項目都喜歡看，尤其乒乓球及今屆新增的滑板，她說：「以為滑板只是後生仔在公園玩，原來都很高難度，很刺激。」

家燕姐想捧自家女團

家燕姐表示展覽很值得大家參觀，可以看到娛樂事業由1960年代至今的演變，笑稱最難得是每一代都有她。家燕姐喜歡栽培新一代，喜見舊學生鍾柔美同場，開心對方現時得到大家認同。

問到她的藝術中心會否自捧一隊女團？家燕姐承認有想過，並說：「不過我都很注重學員的學業，今期有兩個學員唱歌跳舞都好叻，但家人想他們出國留學，我都不想阻礙他們前途，遲些再算。」她透露藝術中心最近多了人報名，最細只得四五歲，亦知道有學員報了《聲夢傳奇》第二季，家燕姐稱參加不一定成功，但可汲取經驗。

Gigi毋須避搭公共交通工具

《聲夢傳奇》學員與多名導師合作的畢業演唱會《聲‧夢飛行First Live On Stage》今日正式售票，距離開騷只剩半個多月，Gigi表示正努力準備和練習。

對於有報道指Gigi贏得10萬元獎金仍非常慳儉，繼續以巴士代步，她笑稱：「我和姑丈性格都是喜歡儲錢，不是有錢就要花的人，儲起來是正確的。」Gigi不覺有知名度要避搭公共交通工具，自覺還是一個「小人物」。

同場的龔慈恩和女兒林愷鈴穿母女裝現身，龔慈恩表示有儲起以前拍劇的劇照和粉絲送的剪報，林愷鈴稱有看過，並說：「覺得媽咪年輕時比我靚，很有個性。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com